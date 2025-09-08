台股創新高！漲逾235點衝24729　台積電漲15元至1195

▲台股創新高。圖為看盤示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股在半導體展、重量級企業8月業績看俏等利多下持續上攻，台指期開盤不到10分鐘即漲逾200點刷24631點新高，台股正式盤更積極走揚，今（8）日加權指數第1盤上漲116.27點至24610.85點，隨後大漲逾235.38點，刷24729.96點歷史新錄。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1195元，漲幅1.27％；鴻海（2317）上漲1元至206元；聯發科（2454）上漲15元至1450元；廣達（2382）上漲1.5元來到260元；長榮（2603）維持平盤至186.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌220.43點或0.48％，收在45400.86點；標準普爾500指數下跌20.58點或0.32％，收6481.5點；那斯達克指數下跌7.3點或0.03％，收在21700.39點；費城半導體指數上漲93.54點或1.65％，收5761.4點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45400.86 ▼220.43 ▼0.48% S&P500 6481.5 ▼20.58 ▼0.32% NASDAQ 21700.39 ▼7.3 ▼0.03% 費城半導體指數 5761.4 ▲93.54 ▲1.65%

資料來源：證交所