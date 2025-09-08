台塑四寶8月營收全數下滑　台塑月減10.2％衰退幅度最大

▲台塑企業內湖大樓外觀照。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美國關稅、中國大陸需求疲弱雙重不利因素夾擊，台塑四寶8月營收均呈現月減、年減格局，台塑（1301）8月營收131.03億元，月減10.2%，為四寶月減幅度最大者，南亞（1303）8月營收208.53億元，月減1.4%；台化（1326）8月營收232.04億元，月減0.4%；台塑化（6505）8月營收545億元，月減3.6%。

台塑8月合併營收131.03億，月減10.2%、年減18.8%，今年8月受美國對等關稅影響，需求減少，且中國大陸石化同業持續新增產能，供給增加，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌10.6%、11.7%及12.6%，此外，今年8月新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值6.9%，8月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於8～46%。

南亞8月合併營收208.53億元，月減1.4%、年減7.2%，公司表示，8月電子材料產品營收增加6.1億元，主要是業界對AI伺服器、高速網路交換器的購置與升級需求增加，帶動高階載板、銅箔基板等相關產品銷售量成長、售價提高，營業額增加；而美國EG因部分6月訂單延至7月交運，8月營收相對減少，成為合併營收下滑原因。

台化8月合併營收232.04億元，月減0.4%、年減21%，公司指出，8月營收較去年同期下滑兩成原因，為受中國需求衰退及美國關稅政策等影響，全球經濟前景不明，加上OPEC+增產石油，影響油價走低帶動主要原料成本下跌，整體市場供應寬鬆，同業競銷搶單，客戶提貨保守觀望，產品價格弱勢下跌。

台塑化8月合併營收545億元，月減3.6%、年減8.6%，8月原油煉製量31天平均煉量50.9萬，比7月51.6萬桶減少，8月杜拜原油每桶均價69.4美元，比7月下跌1.5美元，惟受台幣兌美元匯率比7月貶值影響，全產品每公秉均價僅比7月減少46元。

