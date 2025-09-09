2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」落幕　孫興慜球衣壓軸亮相

▲友邦人壽總經理侯文成(後排左二)與熱刺教練Sabrina Dias(後排右二)與冠軍隊伍「小不老足球俱樂部」合影。（圖／業者提供）

由AIA友邦人壽(後稱「AIA台灣」)主辦，新北市體育總會足球委員會協辦的2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」，於前(6)日假新北市輔大田徑足球場舉行決賽。本屆賽事首度擴大為全國性規模，預賽橫跨四個週末、共六天，涵蓋U6至U12四個年齡組別，共吸引165支隊伍參賽，展現台灣基層足球的蓬勃發展與高度參與。

AIA台灣今年再度邀請英格蘭超級足球聯賽托特漢姆．熱刺（Tottenham Hotspur，簡稱”Spurs”或「熱刺」）國際發展教練Sabrina Dias來台，不僅於決賽當天全程親臨指導，更為各分齡冠軍隊伍提供專屬「Spurs足球訓練營」，課程涵蓋英式足球的個人技巧與團隊合作技術，讓小足球員近距離體驗頂級職業俱樂部的高水準培訓內容，成為本賽事最受期待的亮點之一。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，我們很高興看到「AIA x Spurs國小足球菁英盃」以一個新興的賽事品牌受到各地足球家庭的重視，並於今年成為全國性的重要賽事之一，也見證台灣基層足球的成長力度。亞洲球員如孫興慜在國際舞台嶄露頭角，激勵更多年輕世代勇敢追夢。AIA台灣相信，健康不只是身體的強健，更是心靈與意志的鍛鍊。我們持續透過運動推廣，實踐「健康長久好生活」的品牌願景，陪伴孩子們在運動中成長，邁向更有自信與希望的未來。

延續去年活動的熱烈迴響，今年賽事正式開放全台報名，讓北區以外的國小足球隊也能參與切磋。為維持賽事品質，本屆首度採收費報名，正取隊伍共165隊，備取隊伍則高達132隊，幾乎與正取名額相當，顯示本賽事已成為全台基層足球圈備受肯定的重要賽事之一。

今年報名隊數較去年72隊大幅成長至165隊，賽事範圍涵蓋宜蘭、高雄、台中，最終於新北市進行北區預賽及決賽，成功串聯全台足球動能。

頒獎典禮尾聲特別安排摸彩活動，送出來自英國Spurs品牌的足球，壓軸大獎則是包含亞洲知名球星孫興慜在內的全體熱刺球員親筆簽名球衣。今年賽事恰逢孫興慜宣布離開熱刺，使得這件簽名球衣更具紀念價值，為本屆賽事畫下精彩句點。

AIA友邦人壽隸屬於友邦保險集團，自2013年起即為熱刺足球俱樂部的全球主要合作夥伴，持續透過運動推廣，鼓勵亞洲年輕世代追求健康、夢想與成長。