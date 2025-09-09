ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

暑期餐飲營收旺　揚秦八月營收2.69億元創歷史新高

▲▼揚秦總經理林麗玲。（圖／記者高兆麟攝）

▲揚秦總經理林麗玲。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

揚秦國際企業（2755）於今（9）日公布8月自結營收， 8月營收2.69億元，年增17.33%，月增3.97%，創單月歷史新高紀錄，累計今年1月至8月營收19.61億元，較去年同期增加19.94%，同創歷史新高。揚秦表示，受惠於營運規模擴大及餐飲產業暑期旺季，旗下各餐飲品牌營運表現亮麗，營收持續攀高。

揚秦總經理林麗玲表示，在暑期旺季及各品牌店數持續增長帶動下，揚秦單月營收再創歷史新高，揚秦營運主力品牌「麥味登」在暑假期間，門市的來客數與客單價皆有所提升，商品銷售暢旺，營收同步攀高。火鍋品牌「涮金鍋」受惠於暑假旺季推動人潮以及父親節聚餐商機，即使天氣炎熱，仍擋不住闔家歡聚時對於吃火鍋的喜愛，持續為營運挹注動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望後市，林麗玲表示，下半年將加速各品牌的展店進度，今年最後一場加盟展「台北國際連鎖加盟創業展－秋季展」將於9月19至22日在台北世貿一館舉行，揚秦加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」將連袂參展，展場推出限時限量優惠價，總部並提供加盟「麥味登」最高80萬元、加盟「炸雞大獅」最高30萬元的無息分期，大大降低創業者的資金壓力，成功開店者並將加贈兩台數位電視等好禮，加速擴大加盟門市，持續為營運動能添柴加火。

揚秦以直營為主的火鍋品牌「涮金鍋」第四家門市「桃園經國店」已於8月底正式營運，第五家門市已選定進駐桃園市中壢區的海華商圈，商圈含括18個社區約有5000多戶的規模，新門市占地約80坪，預計將於十月底開幕，加速展店迎接秋冬火鍋旺季。此外，林麗玲表示，新品牌「檳城煎蕊」首店進駐人潮與買氣最盛的SOGO百貨忠孝店後，廣受消費者好評，未來將持續進駐高人流的百貨商圈，擴大揚秦發展多品牌的美食版圖。

截至目前，「麥味登」總店數927家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數5家，「檳城煎蕊」店數1家。

關鍵字： 揚秦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

推薦閱讀

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

又有韭菜翻車！櫃買中心今（9）日公告接獲永豐市政通報上櫃保健食品銷售業者世紀*（5314，世紀民生科技）在連續4個交易日漲停後股價急殺，爆出1030.35萬元違約交割，為今年以來第10件個股違約交割通報案件。

2025-09-09 18:35
147萬人歡呼！0056花37天填息達陣　規模衝破5000億雙喜臨門

147萬人歡呼！0056花37天填息達陣　規模衝破5000億雙喜臨門

台股創新高，老牌高息ETF元大高股息（0056）今（9）日填息，估計逾147.92萬股民等37天後迎來填息。同時，0056今日規模正式衝破5000億元大關，來到5003.76億元，成為首檔入列5000億俱樂部的高股息ETF。

2025-09-09 18:07
富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

富邦金（2881）今（9）日公布0.25元股票股利，訂在9月25日除權，這也是今年最後一家完成除權息的金控；統計自6月以來上市金控除權息中尚有國泰金（2882）、元大金（2885）、永豐金（2890）、中信金（2891）與第一金（2892）共5家填權息腳步尚待最後一哩路。

2025-09-09 18:04
扯！奈米醫材子公司遭詐騙4700萬元股利　美國FBI介入調查

扯！奈米醫材子公司遭詐騙4700萬元股利　美國FBI介入調查

上櫃公司奈米醫材（6612）公告指出，其重要子公司 AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US） 近期遭遇冒名詐騙事件，導致應收取的 142.5萬美元（約新台幣4,700萬元） 股利款項被匯入虛假帳戶，目前正由銀行及美國聯邦調查局（FBI）調查。

2025-09-09 15:01
快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

國際金價驚驚漲，國內飾金行情蠢蠢欲動，銀樓牌告價今（9）日掛出每錢新台幣13850元新天價，業者私下透露，近期有大戶怕黃金飆漲，急搬3600萬元抱走10公斤黃金，以防經濟不確定因素再次拉高黃金價格，增加入手難度。

2025-09-09 14:32
股匯雙漲！外資大買台股356億　爆買寶成近14 萬張居冠

股匯雙漲！外資大買台股356億　爆買寶成近14 萬張居冠

外資熱錢大回流，今（9日）買超台股356.54億元，連六個交易日買超，在外資買盤推升下，帶動股滙雙漲，而寶成（9904）居買超首位，買超張數高達13萬9540張。

2025-09-09 17:22
史上新高！8月出口、出超金額雙破紀錄　對美銷貨規模攀峰

史上新高！8月出口、出超金額雙破紀錄　對美銷貨規模攀峰

受川普關稅拉貨效應與AI需求雙重刺激，財政部今（9）日公布8月出口584.9億美元，寫下歷年單月新高，年增34.1%，超乎預期，連續22個月正成長；出、進口互抵後，8月出超168.3億美元，也創歷年單月最高。

2025-09-09 16:57
台驊8月營收年減4成　9月美國線運價回升、歐洲線仍承壓

台驊8月營收年減4成　9月美國線運價回升、歐洲線仍承壓

台驊控股(2636)8月合併營收為新台幣15.68億元，較2025年7月減少9.2%，較2024年同期減少40.05%。累計2025年1至8月合併營收為145.39億元，年減13.34%。公司指出，9月美國線運價回升、歐洲線仍承壓，呈現分化狀態，公司持續透過多元化與區域化發展提升業績。

2025-09-09 17:33
房貸加買壽險　金管會拋5要項「嚴禁銀行搭售」

房貸加買壽險　金管會拋5要項「嚴禁銀行搭售」

民眾向銀行申辦房貸，部分銀行在辦理房屋貸款時會建議借款人投保房貸壽險，金管會提醒，消費者房貸壽險並非法令強制投保項目，銀行亦不得以此作為核准房貸的必要條件，民眾在投保房貸壽險商品前，應確實評估是否有需求，並留意投保必須基於保障需求，而非房貸附加條件而購買等五大原則。

2025-09-09 17:16
快訊／中國8月對美出口年減33%　航司透過大砍班月中運價要漲逾三成

快訊／中國8月對美出口年減33%　航司透過大砍班月中運價要漲逾三成

即使面對美國強烈打壓，中國大陸海關統計，今年前8個月，出口年增長6.9%，第一大茂以夥伴東盟增長9.7%、第二大的歐盟成長4.3%，第三大地美國則減少13.5%。不過中國對美出口在8月份顯著下滑，以美元計月減11.8％，年減率高達33.1％，但是船公司透過大減班，9月15日美西、美東線每大箱(40呎櫃)運價要調升1100美元，漲幅約三到四成。

2025-09-09 16:42

讀者迴響

熱門新聞

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

即／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

快訊／興達電廠爆炸火警　台電道歉了

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

股匯雙漲！外資大買台股356億　爆買寶成近14 萬張居冠

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

房貸加買壽險　金管會拋5要項「嚴禁銀行搭售」

快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

暑期餐飲營收旺　揚秦八月營收2.69億元創歷史新高

從污水及治水跨足廢棄物處理、薄膜清洗　惠民預計10月初上櫃

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366