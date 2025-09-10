世界投資者週10月登場　聚焦AI投資改變、防詐與多元資產重要　

▲2025世界投資者週聯合論壇10月登場。（圖／多元體有限公司提供）

由 IOSCO （國際證券管理機構組織）自 2017 年發起的「世界投資者週」（World Investor Week, WIW），每年 10 月全球同步舉辦，今年台灣論壇以「數位創新 × 專業協作」為主題，將於 10 月 8、9 日在政大公企中心登場，聚焦科技與數位金融、人工智慧、防詐與投資人保護。

2025 WIW 世界投資者週聯合論壇由九大機構共同主辦，包括中華民國退休基金協會（PFA）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（SITCA）、台灣金融分析專業人員協會（CFA）、台灣金融研訓院（TABF）、臺灣理財顧問認證協會（FPAT）、臺灣證券交易所（TWSE）、證券櫃檯買賣中心（TPEx）、臺灣期貨交易所（TAIFEX）、臺灣集中保管結算所（TDCC）。

人工智慧快速滲透投資研究，加密資產與 RWA（Real World Assets）持續受關注，另類投資與 REITs 市場擴張，同時投資詐騙頻傳。如何在機會與風險間取得平衡，已成為投資人無法迴避的課題。

主辦單位指出，活動結合全球宏觀經濟視角與國內專家學者的獨到見解，提供當前市場環境的參考框架與實務觀察，進而形成有效率的戰略方向，更有助於參與者在全球瞬息萬變的經濟局勢及關稅影響中，做出更具前瞻性投資策略。四大議程切中投資人的核心關注。

首日由 CFA 協會打頭陣，鎖定人工智慧與新興資產，論壇不僅將討論「AI 如何改變全球投資研究」，也會解析「從國際監管趨勢看台灣虛擬資產與 RWA 政策」。在生成式 AI 已成投資研究日常工具的今天，如何避免資訊偏差、兼顧投資人保護，成為各界關注焦點，同時也凸顯台灣在亞洲資產管理中心中的定位。

由退休基金協會（PFA）主辦的是把鏡頭轉向台灣邁入超高齡社會後的財務挑戰。議程內容涵蓋「超高齡社會與信任金融」、「數位科技驅動退休理財模式」，並在圓桌論壇提出跨業合作方案。無論是透過科技建立信任金融新生態系，還是尋找更具韌性的退休保障解方，都顯示出台灣正積極尋求高齡財務的新模式。

理財顧問認證協會（FPAT）則強調專業顧問在新格局中的角色。論壇將說明 CFP顧問如何展現差異化價值，並探討台灣發展亞洲資產管理中心的可能路徑。同時在綜合座談中，專家將針對「AI 發展之風險與資料保護」提出見解，提醒市場在追求創新的同時，也要重視制度與監理的平衡。

由投信投顧公會（SITCA）主辦是聚焦基金產業的國際趨勢。從日本 NISA 新制、全球 REITs，到私募股權基金與另類投資新方向，專家將解析多元資產配置的機會與挑戰。並透過「南向布局、韌性致勝」的策略分享，展示台灣基金業者如何在國際化過程中保持靈活應對與創新。

今年WIW論壇僅開放 200 席限量名額，論壇將彙集專業機構觀點，就制度與市場實務提出觀察與建議，供投資人與從業人員參考。