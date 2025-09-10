ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國際航太暨國防展9月18日登場　國際論壇、產品發表與商機交流

▲展出匯聚國內外指標廠商與專業買主，展現國防航太產業的最新研發成果與合作契機。圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由中華民國對外貿易發展協會主辦的2025年「台北國際航太暨國防工業展」(TADTE)將於9月18日至20日在台北南港展覽1館盛大開展。這場亞太地區關鍵的國防航太交流盛會，將透過國際論壇、產品發表、採購洽談與無人載具實測等活動，成為全球產業鏈的焦點舞台。

本屆展會吸引來自美國、德國、法國、日本、韓國等15國參展商齊聚，展現國際航太與國防產業的高度參與。捷克館、美國館、德國館與波蘭館將以國家館形式亮相，聚焦先進防衛系統、無人載具應用與航太關鍵技術。

其中，美國館匯聚全球前四大軍事承包商Lockheed Martin、RTX，並有GE Aerospace、Shield AI、DTC 等指標企業，展出航電設備、精密武器、AI 無人載具與後勤裝備等，展現美國在國防航太的最新研發成果。

展會已吸引來自超過60國專業買主預先登記參觀，顯示TADTE在全球產業鏈中的高度關注與商機潛力。在低軌衛星、無人載具與 AI防務應用快速崛起的浪潮下，台灣憑藉研發實力與政策推動，加速強化國際鏈結，持續鞏固其在全球產業版圖的地位。

為深化國際產業交流，本屆展會特別規劃兩場重量級國際論壇，聚焦太空經濟與無人載具發展趨勢。9月18日的「國際太空產業論壇」，「通訊韌性」與「衛星影像安全」將成為討論主軸，匯集美國與亞太專家，剖析全球太空戰略與挑戰。

9月19日舉辦的「國際無人機產業論壇」從海外市場對接、創新技術演進到合作機會，歐、美、日等地產業領袖齊聚，洞見產業趨勢與應用前景。兩場論壇皆已開放早鳥購票優惠，為產業界人士提供掌握市場動向與拓展跨境合作的絕佳機會。

本屆展覽將展出多項具前瞻性的國防航太成果，「海鯤號」潛艦由台灣國際造船公司自主設計建造的，首度在展會中亮相，具體展現「國艦國造」政策成果。「福衛八號」（FS-8A）是台灣首個自製光學遙測衛星星系，預計10月搭乘 SpaceX 獵鷹九號升空；觀展者可於「Taiwan Space 台灣太空形象館」搶先一窺最新研發進展。

展期間於大會舞台將由參展企業代表帶來無人載具系統解決方案、新世代通訊技術、高功率電池芯及AI應用等最新成果。透過現場發表與互動，讓參觀者快速掌握技術脈動與創新應用。完整發表時程已公布於官方網站，歡迎觀眾提前查閱安排參觀行程。

本屆展覽規劃精選導覽與達人講堂，引流新觀點。「孝瑋談軍事」將以〈從世界航展及台北國防展焦點看台灣如何和世界接軌〉為題，透過YouTube全程直播，從國際觀點解析台灣產業定位；「軍武安妮」則帶來〈日本軍事旅遊的觀察：歷史遺跡、和平教育與文化體驗〉為題，結合文化與產業視角，邀你從另類角度思考防衛主題

TADTE是產業交流的啟航平台，是產業創新與國際合作的連結橋樑，是政策、企業、技術三者交匯的重要節點。今年的會場，不僅是技術展示，更是契機激盪與合作萌芽的場所。歡迎全球專業人士前來「看見台灣，也看見未來」。

參觀預先登記已開放，完成預登即可取得個人化 QR Code，加速入場流程。更多活動資訊、展區亮點與議程請至官方網站查詢。

