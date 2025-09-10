中古屋況也能一眼愛上！永慶房屋AI煥裝讓賞屋更有感

▲永慶房屋「AI煥裝」打破既有裝潢框架，模擬屋況翻新後潛力樣貌。圖截自永慶房仲網。（圖／永慶房屋，下同）

財經中心／綜合報導

隨著土地、營建成本越來越高，新屋價格高居不下，中古屋成為購屋族更實惠的選擇。然而，不少人受限中古屋況而無法輕易下決策，為此，永慶房屋推出「AI煥裝」讓買家賞屋時不再靠想像，只要一鍵，就能看到老屋翻新後的樣貌，感受房屋真實潛力。

現在透過永慶房屋的「AI煥裝」，無論是北歐風、現代風、工業風，甚至新古典風，都能即時呈現。從客廳、臥室到書房，買方可以直接看到模擬後的裝潢圖，像是先「住」進家裡一樣，對空間感和生活情境更有共鳴。

模擬8種風格！讓買家秒懂「家」的潛力

「過去我們常聽到買方說：『我真的很難想像翻新後會是什麼樣子。』但現在只要點開AI煥裝，一切就一目了然。」永慶房屋經紀人黃黛閔分享她近期銷售一間40多年房屋的經驗，買家就是因為AI煥裝的模擬圖，瞬間對這間老屋「有感」，進而決定約看。

即使科技再先進，最終打動人心的，還是細緻的服務與對買方需求的理解。黃黛閔從價格策略、裝潢模擬，到看屋節奏安排，都會客製化規劃，讓買方買得更安心。她補充，「很多買家在賞屋過程中會感到焦慮或猶豫，我們要做的不是推銷，而是用AI輔助他們做出最適合的選擇。」

▲永慶房屋「AI煥裝」用科技翻轉賞屋體驗，讓買方一看有感。

AI房仲時代 讓買房不再靠運氣

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，「中古屋本身就具備地段佳、選擇多、價格彈性高等優勢，而AI煥裝正好補足視覺想像這塊，讓買家能直觀感受翻新後的樣子，也提升賞屋效率與購屋信心。」

目前這項功能已在《永慶房仲網》與《永慶快搜APP》全面開放免費使用，買方只需點選物件圖旁的「AI煥裝」按鈕，就能一鍵切換不同風格，沉浸式探索「家的可能性」。無論是上班通勤途中，還是在家躺著滑手機，賞屋體驗都能更貼近現實生活。

除了AI煥裝，永慶房屋也積極推動AI轉型，包括「i特助」智慧找房功能，讓買方不再被海量資訊淹沒，只需輸入需求，就能快速配對最適合的物件。加上《永慶房仲網》網羅了集團旗下共23萬件次待售物件，因此能精準配對最契合需求的房子，買房效率同樣升級。

買房從來都不是小事，尤其是面對中古屋時，選擇與想像之間常常有一道難跨越的鴻溝。現在，永慶房屋作透過「AI煥裝」，買家終於可以「看到」家的未來，找房不再靠運氣，而是更快、更準、更貼近需求。

▲永慶房產集團旗下五品牌，包含永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，於全台共23萬件次待售物件都在《永慶房仲網》，幫助消費者快速媒合購售屋需求。



