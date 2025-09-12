新店富人區生活機能佳　在地房仲：釋出稀少「全區僅約10戶」

▲新店富人區除了山上的華城青山鎮一帶，還有五峰重劃區。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新店大利多來了！日前全台最大捷運開發案「十四張聯開案」完成評選，將引進商辦、大型百貨商場，讓新店房市展望備受期待。在地房仲點名五峰重劃區，該區為新店目前最核心的區域，以中大坪數為主，也被稱為新店富人區，甚至同為新店富人的華城青山鎮部分客戶，看重生活機能，都搬下山來了。

全台最大捷運開發案「十四張聯開案」完成評選，基地面積14.3公頃，開發規模超過25萬坪，規劃商場、商辦、住宅，將興建8棟大樓，樓高規劃39~51層，全案總銷高達2000億元以上，相當驚人。

永慶房屋新店區公所直營店長梁佑東表示：「這是新店房市發展的大利多，事實上新北少有大型商場建設，而2023年光裕隆城開幕時就帶動新店房市，全台最大聯開案的影響力勢必更大，尤其是對以中產以上、高資族客為主的五峰重劃區，這類客群除了希望居住氛圍舒適，也希望往返百貨商場便利。」

梁佑東表示：「央北重劃區為近年新店推案的重點區，成交行情可達9字頭，甚至出現破百萬元成交，但該區並非新店傳統蛋黃區，而放眼全新店房價最貴、最精華的是捷運區公所站商圈，尤其是緊鄰的五峰重劃區。」

梁佑東說明：「五峰重劃區開發面積僅8700坪，是個非常精緻的重劃區，以中大坪數產品為主力，4房總價達6000~8000萬元，3房也要4000~5000萬元，2房低總價物件則相對少數，因此該區也被稱為新店富人區。」

單價方面，梁佑東指出：「五峰重劃區達9字頭水準，最高也出現百萬行情，雖然看起來跟央北差不多，但實質上還是五峰房價水準較高，因其規劃坪數較大，像是2房就規劃到28~29坪，而央北有較多20坪出頭的個案，單價本就容易墊更高。」

梁佑東觀察：「五峰重劃區座落新店最核心地段，區內純住氛圍佳，同時又享有生活機能，買盤包括來自北市、新店的換屋族群，此外還有不少重視生活機能的退休族群，有些客戶甚至是同為新店富人區、以透天產品為主的華城青山鎮一帶搬下來。」

▲五峰重劃區緊鄰新店區公所商圈，生活機能佳。（圖／記者項瀚攝）

面對這1年來房市冷清，梁佑東表示：「五峰重劃區房價修正幅度有限，至多只會有5%左右，部分戶別甚至完全沒有修正，主因是該區作為新店富人區，屋主都相當具有實力，不缺錢，在價格也不容易出現明顯讓價。」

此外，梁佑東指出：「五峰重劃區自住比例極高，釋出量相當稀少，以全區8社區、約1000戶的量體來說，小坪數幾乎沒有釋出，中大坪數也只有10戶左右掛售，因此也讓價格頗具支撐。」

▲梁佑東相當看好新店的房市展望。（圖／永慶房屋提供）

