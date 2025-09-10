手搖飲市場熱！聯發國際8月營收1.19億元創新高　旗下UG持續海外展店

▲聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台灣手搖飲市場持續升溫，品牌紛紛以展店、推新品及促銷策略搶攻消費者。聯發國際（2756）今（10）日公告8月合併營收達1.19億元，月增8.37%、年增100.68%，創下單月新高紀錄。累計今年前8月合併營收達7.31億元，年增65.63%，同樣刷新同期新高。公司表示，主要受惠於新興時尚茶飲品牌UG快速展店，且海外布局再傳捷報，已簽訂越南胡志明市代理權。

聯發國際指出，去年創立後迅速爆紅的UG持續在台灣擴大店數，帶來強勁營收動能。以北部一家加盟店為例，8月單日銷售量突破3150杯，單月營收超過550萬元，創下台灣手搖飲單店營收天花板。UG目前全台共有34家門市，其中直營8家、加盟26家；海外部分，香港第三家門市將於9月底開幕，美國首店10月落腳洛杉磯，加拿大、新加坡、馬來西亞亦在規劃中，胡志明市首店則預計明年第一季亮相，積極深化東協市場布局。

除了UG之外，聯發國際旗下主力品牌「Sharetea歇腳亭」全球門市也突破500家，據點遍布美國、澳洲、馬來西亞及香港等地。公司強調，台灣近期有3家加盟店因合約到期未續約，屬品牌轉型及重整計畫的一環，並非撤出台灣市場，未來將以新面貌提供更優質產品與服務。聯發國際看好雙品牌齊頭並進下，全年營收有望持續創新高。

▲Mr. WISH泰奶珍珠碎碎冰推「布丁版本」。（圖／Mr. WISH提供）



市場熱度也帶動其他品牌積極出招。Mr. WISH今年7月以「黑糖珍珠碎碎冰」掀起夏季手搖飲大戰，成為爆款話題飲品。延續熱潮，品牌在9月推出「泰奶珍珠碎碎冰」，並加碼「布丁泰奶珍珠碎碎冰」及「免費加波霸」方案，訴求多層次口感與小確幸體驗。業者強調，選用正宗泰國奶茶搭配獨家配方，營造濃厚茶韻與滑順奶香，再結合Q彈珍珠，讓消費者直呼宛如品嚐泰式甜點。

此外，Mr. WISH還巧妙將新品暱稱為「手搖界的打拋珠」，藉話題行銷吸引年輕世代關注。新品同步搭配與「好想兔」聯名造型罐及限定周邊商品，延續社群熱度，並於9月10日起全台上市，數量有限、售完為止。

同業方面，CoCo今日推出限定「手作仙草凍乳」買一送一，先喝道、五桐號則於外送平台祭出指定飲品買一送一優惠，藉促銷活動刺激買氣。