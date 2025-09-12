免開海外帳戶！3檔台股ETF直通美股　蘋果和特斯拉一網打盡

▲尖牙股狂飆，美股熱潮掀起ETF新話題。（圖／免費圖庫）

記者張家瑋／綜合報導

美股投資熱潮持續延燒，不少台灣投資人開始關注蘋果、特斯拉、Google、微軟等美股巨頭。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集就分享，其實不必費心開設海外帳戶，透過台股市場中的「海外掛鉤ETF」，同樣能間接參與美股成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，解析3檔海外掛鉤ETF。

節目中主持人逐一解析三檔熱門ETF的特色。首先是「統一FANG+ ETF」（00757），聚焦於美國尖牙股與科技巨頭，成分股涵蓋輝達、蘋果、亞馬遜、Google、Meta 與特斯拉等。雖然波動幅度相對較大，但憑藉強勁的成長題材，吸引大量投資人青睞，受益人數已突破8萬，成為高成長族群的熱門選擇。

接著是「復華S&P500成長ETF」（00924），自標普500指數中精選成長型企業，涵蓋科技、雲端與電動車等領域，鎖定具長期潛力的標的。雖然目前受益人數不及其他熱門商品，但憑藉未來成長性，逐漸躍升為市場新寵。

▲不用開海外帳戶！台股ETF就能輕鬆投資美股巨頭。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

最後是「元大S&P500 ETF」（00646），則以完整複製美股市值前500 大企業為核心策略，成分股除了尖牙股外，也納入可口可樂、寶僑、強生等傳統龍頭。科技巨頭與傳統龍頭並存，波動相對溫和，適合長期投資人穩健參與美股市場。

至於如何分配投資比例？主持人建議，若偏好穩健，可考慮70%投資「元大S&P500 ETF」（00646）、30%投資「統一 FANG+ ETF」（00757）；若想提高成長性，則可以採取50%「統一 FANG+ ETF」（00757）、50%「復華S&P500成長ETF」（00924）的組合。主持人最後提醒，無論選擇哪一檔 ETF，投資人都可透過「定期定額」降低進場時機風險，進而達到累積財富的效果。