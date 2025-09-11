ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

汎銓參展SEMICON　首秀矽光子檢測技術

▲▼汎銓董事長柳紀綸。（圖／汎銓提供）

▲汎銓董事長柳紀綸。（圖／汎銓提供）

記者高兆麟／台北報導

半導體檢測廠汎銓（6830）參與2025 SEMICON Taiwan，以「驅動未來檢測新世代」為主題，今年展會中更是重點亮相矽光子檢測技術專區，並發表「矽光子元件的關鍵測試—從量測到異常解析的挑戰」演講主題，凸顯汎銓前瞻檢測分析技術領先，更看好隨著AI、高效能運算以及資料中心的快速發展下，汎銓強勢聚焦「前瞻布局矽光子與CPO的研發與量產分析技術」、「建置滿足埃米世代先進製程材料分析需求的SAC-TEM 分析平台」、「持續擴大AI 專區服務國際IC大廠」、「擴張美國、日本與中國深圳三大據點布局，厚植全球市場競爭力」，全面展現公司在關鍵檢測技術與國際市場佈局的競爭優勢，並為未來黃金20年打下有利發展基礎。

隨著半導體製程推進至 1.4 奈米以下的埃米(Å)世代，材料分析檢測(MA)高精度、委案量能需求持續攀升，汎銓於8月正式啟用SAC-TEM(球差校正穿透式電子顯微鏡)中心，成為關鍵技術戰力。該平台具備次埃米(sub-Å)等級解析度，結合 EELS、EDS、3D STEM等量測技術，以及AI自動化數據分析，一次到位掌握原子尺度下的缺陷、應變與元素分布，成為先進製程與 CoWoS、Chiplet、Hybrid Bonding 等先進封裝技術不可或缺的檢測利器，有效協助客戶縮短研發週期、確保製程良率與性能。此外，目前汎銓旗下SAC-TEM中心已進入客戶稽核認可階段，有望於年底前正式投入營運，堆疊未來營運動能，並進一步鞏固半導體先進材料分析領域的領先地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

汎銓今年半導體展的核心亮點為首次公開展示的矽光子量測及定位分析流程，身為矽光子產業聯盟中唯一專注檢測分析的成員，旗下「矽光子測試與光損斷點定位分析服務」已涵蓋從晶圓級、共封裝光學(CPO)封裝到光纖元件介面等完整層級，可量測PIC元件的光學特性(如波導光損耗、偏振等)，並透過監控光路特性與設計規格的符合度來篩選晶片與封裝元件良率。

汎銓獨有的多通道光學量測方案，最多可支援16通道雷射同步輸入測試，能精準偵測與定位波導中的漏光點與斷點，並追蹤光訊號經過PIC內多個元件後的光譜變化，以確保光路完整性與品質。這項業界領先的高精度量測能力，大幅協助客戶加速光引擎產品研發迭代與量產驗證，隨著 CPO 技術逐漸成為資料中心互連架構的核心，未來市場應用規模將快速擴大，汎銓已準備好在 CPO 的研發與量產過程中，提供完整材料分析與故障分析技術服務支持，協助客戶突破下一階段研發技術門檻，同時有助於創造旗下矽光子相關檢測營收比重提升。

觀察AI浪潮推動全球晶片設計與製造進入超高複雜度時代，汎銓於竹北營運據點設立的AI專區已成為國際IC大廠的重要合作平台，提供獨家且高度保密的晶片分析服務，從樣品製備到晶片運行中故障定位的一站式分析，協助客戶於三奈米等先進製程產品中快速除錯、改善良率，且已取得美系AI晶片大廠加大合作深度，未來汎銓將推廣更多專屬合作模式，深化與全球半導體相關大廠的合作關係。

全球化佈局方面，今年汎銓已陸續完成擴增美國矽谷、日本川崎、中國深圳等營運據點，與既有的新竹、竹北、台南及南京據點形成完整國際網絡，其中美國矽谷、中國深圳已開始逐步貢獻營收，而日本川崎新廠區亦將於第四季正式投入營運，有機會進一步增添汎銓海外營運表現更為有利成長態勢。

汎銓強調，隨著全球AI/HPC應用推動製程進入Å世代，先進封裝、矽光子與CPO技術逐步走向量產，且地緣政治下的供應鏈區域化趨勢明顯，材料分析與失效定位的「就近、快速、可量化」需求將不斷攀升。汎銓將憑藉四大成長主軸，協助客戶加速突破研發技術瓶頸，更是未來營運邁向黃金二十年的關鍵序章。

關鍵字： 汎銓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

推薦閱讀

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

立委王定宇披露，有券商系統委外程序出包，將台積電（2330）公司簡介誤植為「中國台灣」，據指出此為元大證券，金管會證期局副局長高晶萍今（11）日指出，此為不允許發生現象，已要求券商公會全盤統一檢查。

2025-09-11 18:06
快訊／3銀行未過關！　金管會「川普關稅」嚴重情境壓力測試開獎了

快訊／3銀行未過關！　金管會「川普關稅」嚴重情境壓力測試開獎了

金管會每兩年一次銀行壓力測試結果出爐，面臨川普關稅戰，38家國銀壓力測試全數都過關，惟嚴重情境下，有3家國銀未能過關，金管會也要求必須提出資本改善計畫，目前已有1家已完成增資，2家擬發債預計年底前完成。

2025-09-11 16:58
5家保險公司壓力測試「嚴重情境」沒過關　金管會要求增資

5家保險公司壓力測試「嚴重情境」沒過關　金管會要求增資

金管會對於產壽險壓力結果出爐，若是面臨股市、債市、匯率急遽波動「極端情境」下，有5家保險公司資本適足率、淨比值低於法定門檻，必須提增資等改善計畫並提報董事會，保險局副局長蔡火炎表示，上述5家壽險因期初資本適足率、淨值比本來就比較低，因此在金融極端情境下，壓力測試未能過關。

2025-09-11 17:29
長榮航股價重挫逾4%　三大法人聯手暴砍5萬張

長榮航股價重挫逾4%　三大法人聯手暴砍5萬張

台股今（11）日開高走低，三大法人中外資、自營商買超，投信賣超，其中長榮航（2618）遭三大法人同步倒貨，且分居外資、投信賣超首位，股價今日下挫4.29%、37.9元作收。

2025-09-11 17:30
外資連8買！買超台股330億　狂掃鴻海逾7萬張

外資連8買！買超台股330億　狂掃鴻海逾7萬張

台股今 （11） 日開高走低驚險收紅，盤中指數再創史上新高來到25541點，其中外資再買超近330億元，連8買，買超鴻海（2317）居冠，帶動鴻海股價創波段新高。

2025-09-11 16:56
貨櫃船運第二季總淨利潤減少56%　減班漲運價估十一後不會持續

貨櫃船運第二季總淨利潤減少56%　減班漲運價估十一後不會持續

貨櫃船公司在亞洲-美國航線透過削減運力實現了現貨運價上漲，但是國際知名的海運諮詢機構德魯里(Drewry)認為，由於需求疲軟，加上中國十一黃金周假期即將到來，這種飆升不會持續下去。國內法人則指出，已經實施的對等關稅、全球小包裹取消免稅，美國232條款第四季將發布對進口家具等項目的關稅調查結果，將使貨櫃船運第四季淡季更淡。

2025-09-11 14:00
神山護指數　一表看17檔高含「積」量台股ETF

神山護指數　一表看17檔高含「積」量台股ETF

權值王台積電（2330）受到ADR股價創高激勵，今（11）日股價上攻1260元新高，帶動台股越過2萬5千點關卡，根據CMoney統計到昨（10）日為止，今年以來含「積」量逾3成以上ETF有17檔創新高，以近1個月來看，表現最好的有新光臺灣半導體30（00904），漲幅逾7%脫穎而出，兆豐藍籌30（00690）、永豐台灣ESG（00888）及元大電子（0053）近月績效也有逾6%以上的水準，至於老牌市值型ETF，像元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）與永豐台灣加權(006204)，同期間也有

2025-09-11 12:26
鴻海沾蘋果光衝215元刷10個月新高　工業富聯掛A股連2根漲停

鴻海沾蘋果光衝215元刷10個月新高　工業富聯掛A股連2根漲停

iPhone 17在台灣時間10日零晨正式對外發表，帶動鴻海（2317）在A股掛牌子公司工業富聯（601138.SH）連拉2根漲停，鴻海沾光，今（11）日股價上攻215元，創2024年11月14日以來新高、10個月新高。

2025-09-11 11:35
隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

有「隱形股王」美名的生技股康霈*（6919）受到法說會中釋出減重藥試驗期延後的消息影響股價受挫，今（11）日再摜至跌停價207元，估算法說會後3個交易日市值蒸發逾542億，曾經入列康霈*大股東名單的「航海王」張濬安不但已回本，更因在今年上半年適時獲利了結出場而閃過。

2025-09-11 11:12
隱形股王摜第2根跌停！康霈急說明市場存疑　2.8萬張委賣待消化

隱形股王摜第2根跌停！康霈急說明市場存疑　2.8萬張委賣待消化

「隱形股王」康霈*（6919）減重藥試驗疑慮在公司四處聲明「主動延期」下仍難化解，今（11）日開盤再摜跌停，為連續第2個交易日陷入跌停，開盤25分鐘委賣張數飆破2.8萬張。

2025-09-11 09:25

讀者迴響

熱門新聞

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

財政部出手課網紅稅！4大要件一次看

存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔求公司：讓我回去

隱形股王摜第2根跌停！康霈急說明市場存疑　2.8萬張委賣待消化

快訊／3銀行未過關！　金管會「川普關稅」嚴重情境壓力測試開獎了

又有「仙人指路」台積電？　溢價交易近9000萬

甲骨文創辦人艾利森身價暴增　超越馬斯克成全球首富

隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

一表看13家金控獲利　前8月共賺進3638億元

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366