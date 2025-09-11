裕民：下半年18項利多　中國補鐵礦、鋁土高需求與西非長航程等

▲下半年散裝船運利多高達18項。(圖／裕民提供)



記者張佩芬／台北報導

今年上半年表現不佳的散裝船運市場，今年下半年卻是利多頻傳，裕民航運(2608)今(11)日下午在閉門法說會上，列出了18項利多，包括中國鐵礦石庫存續降，預計下半年有補庫存需求；中國大型水利基礎建設動工；新能源及電動車需求大幅拉高鋁礬土需求；西非西芒度鐵礦石年底投產，延噸海浬是澳洲出口的3倍；新船造價偏高訂單減少等等。

裕民指出，中國目前鐵礦石庫存已經從1.5億降到1.35億噸，估計下半年會有補庫存需求；

中國在西藏修建全球最大水壩，帶動鋼鐵、水泥等散貨運輸需求；下半年進入鐵礦石出貨旺季，帶動海岬型船舶需求。

全球經濟因美國關稅政策緩和，提振全球經濟增長前景；中國2025年第二季GDP增長5.4% 上半年GDP增長5.3%，符合官方設定目標；隨著新能源及電動車需求增加，中國今年前7個月進口鋁礦砂數量年增34%，高達1.23億噸；西非西芒度鐵礦石年底首度投產，延噸海浬是澳洲出口的3倍，將壓低船隻周轉率。

2025~2026年煤炭需求預計將維持在2024年水準；美中關稅戰，中國轉向巴西進口大豆，航程拉長對海運有利；因船舶造價偏高，散裝新船訂單減少，今年以來僅有126艘訂單，不及現有總艘數1%，且都是3年後才會交船，有助於支撐未來散裝運價。

船齡15年以上老舊船隻站比高達27%，加上造船廠船塢滿檔，船舶供需將趨於平衡；目前散裝船航行速度為十多年未見低檔，從2012年的12.3海浬，降到今年的10.50到11.10海浬，降 速除了為壓低碳排放，也為節省燃油成本，間接達到抑制船舶供給效果。

8月份各船型平均日租金超越2024年同期，但是今年累計平均日租還較去年去年低23-24%，因此今年最後4個月運價能否拉高到去年全年水平，會是裕民今年獲利能否與去年相當的關鍵因素。