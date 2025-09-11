長榮航獲頒台灣永續行動獎及台北金鵰微電影獎　展現永續行動力

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／長榮航提供）

記者高兆麟／台北報導

2025亞太永續博覽會於9月11日至13日在台北世貿一館盛大登場。長榮航空為唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出長榮航空的減碳策略與行動，包括引進AeroSHARK仿生薄膜技術、永續航空燃油使用及最新環保機上用品等多項節油減碳措施，全面展現低碳創新的成果與實踐。

此次參展規劃六大主題，包含：淨零碳排放策略、永續航空燃油製作歷程、仿生科技AeroSHARK、航空盤櫃再生利用、機上環保服務用品和社會參與及行動。為了提升觀展民眾體驗感受，長榮航空將AeroSHARK薄膜與SAF製程階段原料搬進展覽現場，透過志工導覽解說與互動，讓民眾更加了解各項技術所帶來的節油效益，傳達長榮航空在航空業減碳的重要角色與使命。現場還特別規劃闖關遊戲，觀展民眾可透過手機掃描各展區QR Code參與互動，闖關成功即可獲得精美禮品，以寓教於樂的方式引導更多的民眾了解航空業在永續領域所做的努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，長榮航空憑藉持續深耕社會公益與推動創新設計的努力，以關注發展遲緩兒童的《讓我伴你飛－兒童早期療育關注支持計劃》以及航空盤櫃再生設計競賽《再生之鋁，飛淨未來》兩項支持聯合國永續發展目標行動，榮獲「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」金級肯定，活動紀錄片更獲得「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影金獎與銅獎殊榮。長榮航空孫嘉明總經理亦親臨博覽會受獎，展現對永續發展的高度重視與實際行動。

長榮航空已連續十年榮獲SKYTRAX五星級肯定，今年持續深化低碳運輸與永續服務。即將全新推出的商務艙Maison Kitsuné睡衣含50% rPET回收塑料，過夜包內瓶罐亦選用PCR(Post-Consumer Recycled Plastic)消費後回收塑料製成，讓旅客在舒適旅程中也能共同守護環境。在邁向淨零碳排同時，長榮航空也將永續精神延伸至供應鏈合作與管理，2025年4月加入國際航空運輸協會（IATA）推動之整合性永續專案試行計劃，成為東亞地區首家參與此專案的航空公司。此次導入永續採購認證，以 ISO 20400 為框架建立制度化的責任採購流程，協助強化航空業的永續治理與供應鏈韌性。長榮航空期望攜手合作夥伴共築低碳價值鏈，為減碳及全球永續目標持續貢獻心力。

在能源轉型方面，長榮航空日前與台塑石化簽署合作備忘錄，規劃五年內採購2萬噸SAF，預估減碳逾5萬噸。此外，長榮航空更率先在環境部尚未實施壬基酚禁用政策前，攜手國際合格供應商，完成多項維修清洗劑的技術替代與驗證，成為台灣首家成功在飛機引擎維修與機體保養流程中導入無NPE航太清洗劑的航空公司。

透過亞太永續博覽會，長榮航空期望以實際行動對利害關係人傳達永續願景，並持續朝向更具韌性、值得旅客信賴及永續領航的航空公司邁進。