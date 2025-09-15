受政策、房貸緊縮衝擊！三大科學園區第二季房價全面修正

▲最新政大永慶科學園區中古屋房價指數顯示，2025年Q2三大科學園區房價指數全數下跌。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

2025年Q2「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。最新數據顯示，在銀行房貸緊縮和信用管制的影響下，2025年第二季三大科學園區房價指數全面下跌。高雄園區以季跌4.1%最多，台南園區下跌3.1%居次，新竹園區跌2.3%，台中園區小幅下修1.4%。

政策影響續行 三大園區房價全面下跌！

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2025年Q2在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行，加上美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。而且，目前買方購屋心態保守，期待有一定的降幅才願意進場，且部分屋主也評估房市現況，願意讓利、降價出售，也讓本季科學園區房價指數皆呈下跌的現象，反映市場買氣降溫，房價正在修正中。

郭翰補充，雖然科學園區在產業進駐後，有望帶動龐大的人才需求，使當地的購屋需求走升。不過，不少科技大廠目前仍在建廠與擴廠階段，離全面貢獻產能時間尚早。因此，在就業人口尚未到位，及生活機能仍待完善下，加上前幾年房價已提前反映，與現階段房市受政策衝擊，自然難獲得在地、剛需買盤青睞，也使近年來漲多的房價開始下修。

高雄園區本季跌幅4.1%！跌幅居各大園區之首

位於高雄的南部科學園區，2025年Q2指數跌幅4.1%最重。郭翰說明，高雄園區近年來受益於台積電的設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高。然而，自去年下半年開始，受銀行房貸緊縮和房市政策的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價也開始修正，經2024年Q4修正4.7%後，2025年Q1指數小幅回升1.3%，本季指數又再下跌4.1%，整體房價呈現走跌趨勢。

至於跌幅第二的，是位於台南的南部科學園區，2025年Q2季跌3.1%，跌幅又較上一季擴大。郭翰分析，台南園區近年來房價快速上漲，當地薪資增幅遠不及房價飆升速度，消費者難以再追價。而且，南科台南園區周遭房屋供給量大，隨著房價修正之際，不少投資客也選擇退場轉售，使待售房屋存量增加。此外，當地因交通、生活機能還尚未成熟，加上買方購屋心態採保守觀望，交易量下滑，房價支撐性不足。數據顯示，台南園區指數已連續二季下跌，且跌幅呈現擴大的趨勢。

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數」可參考下方連結：https://rer.yungching.com.tw/

表、政大永慶科學園區中古屋房價指數近一年來各季漲幅



