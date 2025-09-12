台日首檔跨境連結ETF東證所掛牌　國泰00881進軍日本市場

▲國泰投信00881 ETF於東京證交所掛牌上市。(左至右為大和證券副社長岡裕則、國泰投信總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径、臺灣證券交易所總經理李愛玲、大和資產管理海外投資顧問負責人永島俊太郎)。 (圖/國泰投信提供)

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）旗下國泰投信偕同日本大和資產管理於今（12）日共同宣布正式掛牌台日首檔跨境連結ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」(iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数，iFreeETF Cathay Taiwan Tech Leader Index，日股代號413A)，台灣資產管理版圖再寫全新篇章。

台灣證交所總經理李愛玲致詞表示，感謝台日雙方資產管理業者努力，讓台日實現第一檔由大和資產管理發行的台日跨境ETF，連結台灣國泰投信的「國泰台灣科技龍頭ETF（00881），近年來台日資本市場的表現都非常亮眼，台灣加權股價指數自2020年以來五年間成長一倍多，近五年年化報酬率約18%，同時日本資本市場也展現出強勁的成長力道。截至8月底，台灣AI、半導體等科技類股占總市值約72%，在全球AI產業爆發性成長的趨勢下，台灣資本市場成為國際矚目的焦點，外資參與度也不斷提升，顯見台灣資本市場的吸引力。

國泰投信總經理張雍川也分享，台股走過網路普及、智慧型手機與5G時代，發揮供應鏈垂直整合優勢與研發創新能力，持續在不同科技時代嶄露頭角，如今台灣AI產業鏈掌握全球話語權，在晶片製造、伺服器整合與周邊設備具備全面性優勢，可預期未來台股在AI領航下，科技浪潮還能持續驅動大盤上行。

張雍川指出，作為首檔進軍日本市場的重量級ETF，投研團隊精挑細選出這一檔人氣高、規模大、績效也亮眼的台股科技型ETF，00881匯聚30檔台灣科技天菜，網羅台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、智邦、聯電、台光電、奇鋐、緯創等，有9成都是AI產業，高達8成是輝達Nvidia合作夥伴、7成為蘋果Apple供應鏈。自從全球最大半導體製造商台積電於熊本設廠後，成功吸引日本機構法人及散戶市場看到台股具備長期投資價值，推升對台科技產業的投資熱度，今日跨境連結ETF的產品掛牌後，預期為台灣資產管理市場總量帶來穩步擴大的明顯效益。