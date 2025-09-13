台灣港務公司榮獲2025亞太暨台灣永續行動獎　展現低碳港口成果

▲左起頒獎典禮由財政部謝鈴媛常務次長授予獎盃，與港務公司總經理王錦榮、永續能源研究基金會簡又新董事長合影。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司秉持資源永續零廢棄精神，以及致力成為效率、透明與永續的土方管理標竿，以「土方再利用資源零廢棄」實踐案例，榮獲2025亞太暨台灣永續行動獎「SDG12-促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」銅獎肯定。

本月11日台灣永續能源研究基金會在舉辦之亞太永續博覽會場，舉行頒獎典禮，由王錦榮總經理代表港務公司上台受獎，此次獲獎，顯示港務公司偕同合作夥伴積極推動環境保護、資源循環再利用、造地土方來源管控、節能減碳及透明廉能創新作為，備受肯定。

▲港務公司王錦榮(右)在2025亞太永續博覽會上向交通部長陳世凱(中)、陽明/高明董事長蔡豐明(左)說明減碳推動成果。（圖／港務公司）

另在9月11日至13日博覽會期間，港務公司呼應交通部「邁向淨零 永續同行」展示主題，偕同陽明海運所屬高明貨櫃碼頭公司，聯合展出高雄港邁向低碳綠色港埠的減碳行動成果，並安排現場解說高明公司高雄港第六貨櫃中心巨大夾娃娃機-雙橋吊式起重機「快準省」的高效節能作業，以及港口綠色充電站-岸電系統運作，提升貨櫃裝卸效率、並降低碳排放與改善港口空氣品質，展現邁向淨零決心與行動力。

王錦榮進一步表示，為接軌國際永續發展趨勢，港務公司除依循全球永續性報告標準 GRI 準則(GRIStandards 2021)、導入永續會計準則(SASB)及氣候相關財務揭露（TCFD)，完成2024 年ESG 永續報告書編製，6 月並已通過SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)查證，符合 GRI Standards 2021 與AA1000AS v31Type 1 第一類型中度保證等級要求。

▲交通部陳彥伯政務次長(中)巡視覽會展場，由港務公司王錦榮總經理(右一)及高明公司高枝正總經理說明推動成果。（圖／港務公司）

港務公司身為國際港埠經營者，除戮力港埠經營創新成長，更積極正視氣候變遷、溫室氣體排放對營運、環境及生態的影響，並善盡企業社會責任，持續推動生態保護、員工幸福、社會關懷及公司治理。

未來，港務公司將攜手各利害關係人，共同朝優質、卓越、永續發展的國際港埠願景邁進。