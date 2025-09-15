5個月前預言　關稅衝擊「台股會跌到萬二」被打臉！網曝飆漲1關鍵

▲台股今（15日）開高走低，以25357.16點作收。（圖／記者湯興漢攝）



台股近日強勢攻上2萬5千點，台積電股價也站上1200元大關，股價創新高，有網友表示，之前看到有人說，受到美國川普關稅，台股會跌到1萬5千點，留言區的人也都認同，甚至還說有可能會跌到萬二、萬三，如今卻一路狂漲，與當初的預期差很大。對此，網友點出關鍵原因

有網友在PTT發文，「這波關稅台股怎麼沒有跌破15000？」當初川普的對等關稅消息公布，台股一片綠油油，就有網友在今年4月初發文，台股可能會跌到萬五左右，貼文底下許多網友也認同，甚至認為萬五太樂觀，會跌到萬二、萬三。

如今5個月過去了，台股擺脫關稅陰霾，一路狂漲甚至屢創新高，原PO表示，「當時短時間從兩萬初頭快速殺到萬七，止跌後便一路上漲，為何台股跟之前大家預測的截然相反？還是說有時候就是投資人自己過度恐慌而已？」

對此，網友點出背後原因，科技類股撐盤、半導體與AI概念股強勢，加上政策與美方談判進展良好，才撐起整體大盤表現，「台積被輕輕放下，關稅只影響到傳產，台股大頭又不是傳產」、「因為其他國家也被課，而且台積電還豁免」、「科技股跟傳產股兩樣情」、「因為半導體資通訊產品美國設產不用課稅阿」。

行政院經貿談判辦公室顏慧欣12日表示，台美雙方的關稅談判都持續推進，談判團隊也努力爭取將對等關稅及232關稅合併處理，雙方都認為，目前的談判都有一定的進展，現在只是等待美方安排。

