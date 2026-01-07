台股成交量突增2千億　彭金隆：外資參與度提升至48％

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（7）日財委會多名立委均把焦點放在台股3萬點上面，針對台積電（2330）科技股獨強現象，以及AI泡沫化質詢，金管會主委彭金隆維持，不會對未來股市做預測立場，但對於1月5日台股一天多出2千億元成交量，則證實外資對台股參與率從2024年45%，提高到去年的48%。

立委林德福認為，台股來到3萬點，表面創新高但有虛胖之嫌，科技類股獨強，食品、水泥、貿易百貨、觀光旅遊類股不漲反跌，結構有問題，若是 AI泡沫預言成真，未來恐怕危機。

彭金隆重申不會對股市未來做預測，台股向來不缺乏不確定因素的存在，金融演習是一直都有，也會適切的準備，金管會一直密切關注台灣資本市場交易量、年線下個股比重等現象。

彭金隆也分析，過去十年年線之下的股票在2018年最高來到79%，2020年最低則有18%，2024年是67%，台股在十年線以下的比重，會隨景氣、股市漲跌有所差異，主要是反應投資人對市場的預期。

台股在1月5日上市成交量爆出7669億大量，一口氣比先前日均增加二千億元，吳秉叡關心增加資金從何而來？彭金隆回應，去年、前年台股日均量都在4100億元左右，今年開年後確實日成交量放大，仍屬正常狀態，成交量放大主要來自於外資，2024年外資參與率是45%，到了去（2025）年升高到48%。

