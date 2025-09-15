川普關稅、中國工資調漲　製鞋業中傑Q2營收、毛利率雙雙衰退

▲中傑投控董事長劉安哲。（圖／業者提供）

記者高兆麟／台北報導

製鞋業中傑投控（6965）今（15）日舉行法說會，公告第2季營收、毛利率在川普關稅、中國基本工資調漲等因素干擾下雙雙衰退，中傑董事長暨執行長劉安哲指出，目前新客戶推進順利，多個品牌同步努力中，今年第四季開始會陸續看到成果。

中傑第二季合併營收為新台幣52.2億元，年減25.8%，主要受到美國對等關稅政策不確定性的影響，使客戶下單趨於保守。

而中傑第二季毛利率為11.7%，較去年同期減少5個百分點，主因新產能學習曲線、中國基本工資調漲，以及部分廠區產能利用率未達預期與人力成本所致，然而公司持續透過優化生產效率與改善產品組合來因應。第二季營業利益率為2.8%，營業利益為1.45億元。

中傑2025年第二季歸屬母公司淨利為新台幣2.07億元，較第一季成長12.1%，每股盈餘為新台幣1.33元，較第一季成長4.7%。

劉安哲表示，「目前新客戶推進順利，多個品牌同步努力中，今年第四季開始會陸續看到成果，初步估算明年訂單量能充足，因此對於明年表現相較於上個季度的觀察更具信心。此外，既有客戶方面，中傑身為數個重要品牌的核心供應商，也將持續深耕，在研發、產能安排等以優異的服務品質全力支援，目標加速取得更多的訂單份額或打入更多客戶旗下品牌。」

中傑投資控股創立於1983年，擁有逾 40 年製鞋技術與服務經驗。自創立以來，即為國際知名運動品牌 New Balance合作夥伴，並成功打入中國高端運動品牌安踏(ANTA) 旗下的 FILA、迪桑特(Descente)及李寧(LI-NING) 供應鏈，成為共同研發的核心供應商。中傑2024年全年營收為新台幣270億元，年成長19%，銷售超過4,000萬雙鞋。今年3月於台灣證券交易所成功掛牌上市。