儲能、AI需求帶動營運動能　松川精密預計10月中上市

▲松川精密董事長王傳世。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

繼電器廠松川精密（7788）將於16日舉行上市前業績發表會，並預計10中旬上市，公司表示，隨著全球新能源趨勢快速發展，松川過去十餘年積極布局新能源應用領域，已成功完成從傳統繼電器製造商向新能源解決方案供應商的轉型。2025上半年儲能產品營收較同期增長109%，帶動新能源相關產品營收占比逼近六成，顯示轉型成果逐步發酵，未來目標是將新能源業務比重推升至七成以上，持續擴大成長空間與毛利率表現。

松川核心優勢在於技術與製造整合能力。董事長王傳世表示，公司採取垂直整合模式，自主掌握模具、零件設計、生產到自動化設備開發的完整流程，形成高度一條龍供應體系。此模式不僅提升研發與生產效率，也能在最短時間內回應客戶需求，並提供高電壓、大電流與低功耗等高規格的客製化繼電器解決方案。截至2025年8月底，松川已累積275件技術專利，其中212件獲得核准，技術壁壘與研發實力可見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王傳世指出，公司2010年便啟動新能源轉型，著重於儲能系統、電動車與充電設施、AI伺服器等應用，近年已成功打入美系電動車大廠及全球主要儲能設備供應鏈，並成為主要太陽能逆變器與工業控制系統製造商的重要合作夥伴。

產品線方面，松川涵蓋Plug-in繼電器、PCB繼電器、高壓直流與交流接觸器等完整品項，廣泛應用於儲能設備、AI伺服器、新能源車、工控及電源管理、家電等產業。除了標準化規格品，公司更具備快速客製化能力，並已推出磁保持繼電器與液冷電源系統專用產品，滿足市場對高電流與高可靠度產品的需求。

王傳世董事長指出，隨著AI伺服器與新能源相關產品比重持續提升，不僅帶動整體產品組合優化，同時也強化松川品牌價值與市場定價能力。法人表示，AI伺服器電源需求強勁，且隨浸沒式冷卻(Immersion Cooling)與高壓直流（HVDC）供電架構趨勢明確，松川與台灣電源龍頭大廠合作投入超級密封與能降低發熱、提升電流負載與開閉耐壓的HVDC解決方案，目前已成功量產可應用於200KW以上，1000VAC/1500VDC系統的產品。在全球儲能與AI伺服器需求快速增長的雙重趨勢下，松川可望持續受惠，未來營運成長動能值得期待。