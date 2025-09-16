ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電秒填息！漲15元至1265　台股翻紅漲逾140點

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（16日）以25335.46點開出，指數下跌21.7點，跌幅0.09％。台積電（2330）秒填息下，指數漲近140點衝至25496.93點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1265元，漲幅1.2％；鴻海（2317）上漲1元至217元；聯發科（2454）上漲15元至1500元；廣達（2382）上漲0.5元來到276.5元；長榮（2603）上漲1元至184.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲49.23點或0.11％，收在45883.45點；標準普爾500指數上漲30.99點或0.47％，收6615.28點；那斯達克指數上漲207.65點或0.94％，收在22348.75點；費城半導體指數上漲58.09點或0.97％，收6059.83點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 45883.45 ▲49.23 ▲0.11%
S&P500 6615.28 ▲30.99 ▲0.47%
NASDAQ 22348.75 ▲207.65 ▲0.94%
費城半導體指數 6059.83 ▲58.09 ▲0.97%

資料來源：證交所

