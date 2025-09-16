台股漲272點至25629刷史上新高收盤　台積電漲30元收1280元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（16）日在台積電秒填息後持續上攻，盤中飆1285元天價，尾盤漲幅小收斂，以上漲30元或2.4%、每股1280元作收。台北股市加權指數盤中衝至25664.81點史上新高，終場以上漲272.48點、25629.64點作收，創史上最高收盤，漲幅1.07％，成交量4420.91億元。

美股前一交易日全面收漲，台股則因台積電等個股除息以下跌21.7點開出，指數開低走高，盤中最高達25664.81點，最低25335.46點，終場收在25629.64點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1280元，漲幅2.4％；鴻海（2317）下跌0.5元至215.5元；聯發科（2454）上漲50元至1535元；廣達（2382）下跌2.5元來到273.5元；長榮（2603）維持平盤至183.5元。

今天漲幅前5名個股為禾榮科（7799）上漲89元，漲幅11.87％；錼創科技-KY創（6854）上漲15元，漲幅10％；國精化（4722）上漲12元，漲幅10％；台勝科（3532）上漲8.4元，漲幅9.99％；凌航（3135）上漲3.5元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為益登（3048）下跌4.5元，跌幅9.84％；虹光（2380）下跌0.42元，跌幅7％；吉茂（1587）下跌2.55元，跌幅6.55％；康舒（6282）下跌2.1元，跌幅6.52％；東訊（2321）下跌1.05元，跌幅5.83％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 禾榮科（7799） 839.0 ▲89.0 ▲11.87％ 錼創科技-KY創（6854） 165.0 ▲15.0 ▲10.0％ 國精化（4722） 132.0 ▲12.0 ▲10.0％ 台勝科（3532） 92.5 ▲8.4 ▲9.99％ 凌航（3135） 38.6 ▲3.5 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 益登（3048） 41.25 ▼4.5 ▼9.84％ 虹光（2380） 5.58 ▼0.42 ▼7.0％ 吉茂（1587） 36.4 ▼2.55 ▼6.55％ 康舒（6282） 30.1 ▼2.1 ▼6.52％ 東訊（2321） 16.95 ▼1.05 ▼5.83％

資料來源：證交所