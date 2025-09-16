台股漲272點至25629刷史上新高收盤　台積電漲30元收1280元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（16）日在台積電秒填息後持續上攻，盤中飆1285元天價，尾盤漲幅小收斂，以上漲30元或2.4%、每股1280元作收。台北股市加權指數盤中衝至25664.81點史上新高，終場以上漲272.48點、25629.64點作收，創史上最高收盤，漲幅1.07％，成交量4420.91億元。
美股前一交易日全面收漲，台股則因台積電等個股除息以下跌21.7點開出，指數開低走高，盤中最高達25664.81點，最低25335.46點，終場收在25629.64點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1280元，漲幅2.4％；鴻海（2317）下跌0.5元至215.5元；聯發科（2454）上漲50元至1535元；廣達（2382）下跌2.5元來到273.5元；長榮（2603）維持平盤至183.5元。
今天漲幅前5名個股為禾榮科（7799）上漲89元，漲幅11.87％；錼創科技-KY創（6854）上漲15元，漲幅10％；國精化（4722）上漲12元，漲幅10％；台勝科（3532）上漲8.4元，漲幅9.99％；凌航（3135）上漲3.5元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為益登（3048）下跌4.5元，跌幅9.84％；虹光（2380）下跌0.42元，跌幅7％；吉茂（1587）下跌2.55元，跌幅6.55％；康舒（6282）下跌2.1元，跌幅6.52％；東訊（2321）下跌1.05元，跌幅5.83％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|禾榮科（7799）
|839.0
|▲89.0
|▲11.87％
|錼創科技-KY創（6854）
|165.0
|▲15.0
|▲10.0％
|國精化（4722）
|132.0
|▲12.0
|▲10.0％
|台勝科（3532）
|92.5
|▲8.4
|▲9.99％
|凌航（3135）
|38.6
|▲3.5
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|益登（3048）
|41.25
|▼4.5
|▼9.84％
|虹光（2380）
|5.58
|▼0.42
|▼7.0％
|吉茂（1587）
|36.4
|▼2.55
|▼6.55％
|康舒（6282）
|30.1
|▼2.1
|▼6.52％
|東訊（2321）
|16.95
|▼1.05
|▼5.83％
資料來源：證交所
