統一資訊菲國公司　為零售、物流與餐飲業等提供AI智慧零售解決方案

統一集團的統一資訊在菲律賓設立的子公司Uni-PIPC(Uni-President Information Philippines Corp.)，憑藉母公司在台灣與菲律賓共同經營7-ELEVEN的深厚基礎，致力於為菲國市場帶來先進的數位解決方案，公司總經理吳聲輝指出，菲國一開始是手機時代，台灣是PC，因此有更進步的技術可以貢獻菲國業者，另菲國AI發展很慢，也是台灣業者的機會。

吳聲輝表示，菲律賓60％以上是以零售為主的產業，尤其是內需的市場非常大，人口大概也1.2億左右，公司主要鎖定在這邊比較主要的一些key player，那可以想辦法是把我們的一些新的技術， 不管是從台灣來的技術，或是我們一些合作夥伴的技術，從臺灣帶來菲律賓。

台灣現在一些新的技術，包括已經驗證過的東西，直接複製來菲律賓，是蠻有機會的，那尤其現在台灣在AI的部分，或者是比較新的digital就是數位的部分， 發展也比菲律賓或甚至整個東南亞要腳步要快很多，所以我們希望是把這樣的技術帶進來，也在這個整個比較大的市場，我們可以找到一個比較高的角度，然後去切入這些菲律賓市場，甚至是把它布局到整個東南亞。

公司核心服務涵蓋系統開發、AI智慧零售解決方案、基礎設施服務與數據科學，主要客戶群體集中於零售、物流與餐飲等行業。特別是在 7-ELEVEN菲律賓的4,130 家門市中，Uni-PIPC扮演了推動數位轉型的關鍵角色，協助進行物流、倉儲、零售、分銷及財務核算等系統的升級與整合，以確保業務營運更加高效與智慧化。

除了在零售與流通業的深耕外，Uni-PIPC亦著眼於新創產業的發展與人才培育。公司與當地知名新創孵化器 TechShake 建立了深度合作關係，共同推動創新生態系統。吳聲輝指出，東南亞很多MALL超大， TechShake的科技讓消費者很容易找到想找的店，統一資訊與他們合作建立一個生態圈。

TechShake總部位於菲律賓，是區域重要的 「創業生態系統建構平台」(Startup Ecosystem Builder)。自2016年起，致力於協助新創企業進入菲律賓市場，並媒合國際創投資源。

合作網絡橫跨日本、新加坡、印尼、越南、泰國與臺灣，並與 JETRO、聯合利華 (Unilever)、富士(Fujifilm)、亞馬遜 (Amazon)、殼牌(Shell)、GCash、RCBC、PLDT 等國際與本地領導企業保持緊密合作。

此外，TechShake 每年10月與、dentsu X與Brainsparks共同主辦「IGNITE」，是菲律賓規模最大的創新與創業大會，吸引來自亞洲各地的創投、企業與新創團隊參與，已成為推動區域創業與創新的重要平台。

菲律賓在政府政策推動、外資投資、技術普及和產業需求多重驅動下，正逐步成為東南亞重要的數位經濟體。TechShake是菲律賓本地極具影響力的新創生態系推動者。