勞退新制退休金　最划算領法曝光

勞工退休金60歲就能請領，9成的人選擇一次領回，但月領也是一個選項，民眾可以試算比較。 （AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

勞工退休金60歲就能請領，9成的人選擇一次領回，但月領也是一個選項，民眾可以試算比較。

圖、文／鏡週刊

勞退新制自2005年上路以來，至今邁入第20個年頭，卻仍有許多勞工分不清勞退與勞保的差異，甚至擔心「會不會破產」。事實上，勞退新制採強迫儲蓄制度，資金獨立運作，不僅保本，還具備投資收益與節稅優勢。隨著愈來愈多人進入退休階段，勞退金究竟該「一次領回」，還是「按月領取」？不同選擇牽涉到總金額、稅賦與風險承擔，另外，領取時機更會影響最終收益。

「去年我把勞退新制累積的退休金整筆領回，總金額超過500萬元，如果是選擇領年金，大概每月能領2.1萬元；雖然整筆領回需要繳20多萬元的稅，但還是覺得過去堅持自提很值得。」捷安達保經董事長吳鴻麟認真地說。

捷安達保經董事長吳鴻麟去年將勞退一次領回，現在仍繼續提撥。

捷安達保經董事長吳鴻麟去年將勞退一次領回，現在仍繼續提撥。

從勞退新制實施後，吳鴻麟的投保薪資即是最高級距15萬元，而除了雇主提撥薪資6％外，為了節稅、儲蓄，他也自提6％至勞退新制帳戶中，2者相加每月總提撥金額共18,000元；勞退新制實施了20年，他共計提撥了18年，有2年空窗期是因在外商工作，公司自訂員工退休金計畫，所以未參與勞退新制而沒有提撥。

勞退保本　無破產問題

「勞退的設計是領回後，還能繼續提撥薪資的6％累積退休金，只是再次提領需與前一次間隔1年以上。」吳鴻麟補充，即使他已一整筆領回勞退新制退休金，但還是繼續提撥，滾大退休金。

勞退新制從2005年7月1日開始實施，今年已屆滿20年；偏偏還是有眾多勞工弄不清勞退制度，甚至認為勞退與勞保一樣都有破產疑慮，所以沒有選擇自提。

事實上，勞退與勞保從一開始的設計制度就不相同。勞保有破產的疑慮是因能活到老、領到老，加上台灣老化及少子化問題嚴重，繳錢的人變少、領錢的人變多，因此必須靠政府每年編列預算來填補財務破洞。

但是勞退的「勞工退休金個人專戶」，是把過去工作時雇主提撥薪水的6％加上自提（勞工可自行選擇提繳薪資的1％到6％）、及勞退新制基金運用投資收益相加，屬於勞工個人的退休金帳戶，所以沒有破產問題；而勞工能選擇一次領回、或月領，若選擇月領僅能領到平均餘命，制度上也設計有強迫儲蓄、保本、節稅等特點。

至於平均餘命的計算，是依照內政部每3年公布一次的生命表為基準。過去國人60歲退休後的平均餘命是24年，但因前幾年疫情影響，去年4月公布的國人生命表平均餘命縮短為23年；換句話說，若累積相同的總額，因為平均餘命變短了，每個月能領的年金就會變多。而如果民眾選擇月領，則能從60歲開始領，最多領至83歲。

不懂投資　可選擇月領

那麼，勞退究竟月領好、還是一次領好呢？面對這個問題，每位專家都給出不同答案，不過多數專家認為，個人投資功力是關鍵，如果能打敗勞退新制基金績效，一次領當然較好。據勞保局統計，有九成以上勞工選擇一次領回，只是到底這九成民眾是不是因為自己的投資功力較強、能創造更好成績，才做出一次領的決定，則是個問號。

今年是勞退新制上路第20年，勞退與勞保設計制度不同，不存在破產問題。

▲今年是勞退新制上路第20年，勞退與勞保設計制度不同，不存在破產問題。

事實上，對投資沒有涉入太多的民眾，月領是不錯的選擇；勞保局表示，勞工請領月退休金期間，剩餘未領的退休金仍然儲存在勞工個人專戶内，繼續參與市場投資，仍會分配基金收益入勞退專戶中。

據《勞工退休金條例施行細則》第31條規定，至少每3年檢討一次勞工月退金計算基礎；依檢討後的利率及月退休金專戶餘額，重新調整月退休金金額；也就是說，每3年勞工月領金額有可能隨著投資收益增加及利率的變動變多或變少，最重要的是，領取月退休金也同樣享有最低保證收益保障，不會有退休金虧本的擔心。

再從數字比較，其實選擇月領總金額會比一次領來得多。根據勞保局網站試算，以最低保證收益1.1473％計算，若60歲時能一次領勞退100萬元，那麼，換算月領則為4117元，不計入購買力、通膨等問題，則23年總計月領金額會超過113萬元；當然，最理想的狀況、基金收益拉高，月領總金額就會更高，以勞退新制基金過去10年平均績效5.91％計算，則23年總計月領金額將超過179萬元，換算月領6512元。簡單來說，只要投報率超過1.1473％，月領總金額會比一次領還多。

在股市上漲提領勞退，領到的金額會比下跌時還多。

▲在股市上漲提領勞退，領到的金額會比下跌時還多。

除了月領總金額比一次領來得多，月領還有節稅功能；有精算師執照的專精企管顧問總經理葉崇琦指出，領取勞退，月領或一次領，雖然都會面臨稅賦問題，但月領有機會降低稅賦。

他舉一個極端例子，一位30歲年輕人，一開始工作就自提6％，投保薪資是最高級距15萬元、年投報率4％、年資30年，到60歲一次請領勞退可領1,233萬元，扣除免稅額594萬元後，剩餘的639萬元必須半數、或全數課稅，併入當年度個人綜所稅繳付稅金。但若選擇月領，則每月可領68,209元，即年領818,508元，低於年領要課稅的門檻859,000元，因此免稅。

請領時機　獲利時最佳

此外，據勞動部網站資訊，勞退月領金是存入金融機構的專戶中，此專戶內的存款不得作為抵銷、扣押之用，換言之，若勞工老年有欠款，月退金專戶內的資金具有獨立性，不會被法院扣押。

其實，勞工年滿60歲就能領取勞退，不會像勞保老年給付提早領會被打折，但該在何時領取最划算呢？葉崇琦建議，選在勞退基金獲利時領取最佳。因為依據規定，勞工要請領勞退新制退休金時，會依照勞動基金運用局公告最新收益計算，基金獲利時，帳戶金額自然膨脹；反之，則會縮水。

就曾有勞工在2020年4月、新冠疫情恐慌致全球股市大跌期間去申請退休金，原本帳戶本金超過211萬元、累積收益有80多萬元，但因當時的勞退基金一度虧損，請領時收益僅剩下58萬餘元，短少了22萬元。

要注意的是，收益計算會有時間差的問題，例如陳先生在6月分申請勞退新制退休金，申請時專戶的累積收益已分配至前一年度，尚有當年度1至6月共6個月的收益未分配，此時，勞保局會以勞動基金運用局6月公告截至4月底之收益率，去計算1至6個月的未分配收益。總之，選在股市多頭時請領，才不會讓退休金變小了。

不論是一次領或月領勞退，都會面臨稅賦問題，建議提領前先算清楚。

▲不論是一次領或月領勞退，都會面臨稅賦問題，建議提領前先算清楚。


