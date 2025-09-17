「芝麻街」新華泰富有望復牌！　董事變更登記完成

▲新華泰富。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

芝麻街美語之母公司新華泰富，先前爆發經營權爭議之後，後因連續兩季財報未能如期完成公告，遭櫃買中心自5月20日起暫停交易；金管會先前示警，若未補正，最快將於2025年1月2日終止上櫃。而目前新華泰富最新說明表示，經濟部商業發展署（商發署）已於9月11日核准董事變更登記，停牌主因有機會排除，復牌時程出現轉機。

綜合媒體報導，新華泰富於6月進行全面改選第14屆董事會，目前已獲同意完成變更登記，名單包括新城市投資公司、宇思投資公司，以及獨立董事曾芷陵、崔家興、王偉坤；董事長由新城市投資公司出任，代表人為陳品文。公司表示，待以同一簽章權責依規向金管會證期局與櫃買中心遞送相關文件後，將爭取恢復正常交易。

報導中提到，6月3日臨時股東會，新城市投資公司、宇思投資公司、曾芷陵、崔家興、王偉坤獲86%股權支持；會後董事互推新城市投資公司為法人董事長，由陳品文代表。

董事會後於6月6日向商發署申辦變更登記，但市場派另行送件致審查停滯。其後，智慧財產及商業法院接連裁定駁回市場派的假處分聲請，包括要求禁止新任董事會就任、阻擋經濟部辦理登記，以及主張由1%股東提名行使董事職務等主張；小股東團體提到，市場派在選舉失利後，曾被質疑涉嫌盜刻公司印鑑，不具備申辦資格，「雙胞董事會」說法不成立。

商發署後於11日完成核准，並上架「經濟部商工登記公示資料查詢」系統，確立第14屆董事會變更生效。公司說明，完成登記後，財報簽章之董事長身分已與經濟部登記一致，去除第二季無法公告的形式障礙；只要依規補提第一季、第二季財報，停牌理由可望解除。

金管會證期局先前說明，第一季財報因董事改選未及完成登記前申報、第二季財報因簽章人與登記資料不一致，櫃買中心遂自5月20日公告停止買賣；若持續未補交，最早恐於2025年1月2日下櫃。

