快訊／台積電跌10元至1270　台股開盤下跌86點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以25543.91點開出，指數下跌85.73點，跌幅0.33％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1270元，跌幅0.78％；鴻海（2317）下跌1.5元至214元；聯發科（2454）上漲10元至1545元；廣達（2382）維持平盤來到273.5元；長榮（2603）維持平盤至183.5元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌125.55點或0.27％，收在45757.9點；標準普爾500指數下跌8.52點或0.13％，收6606.76點；那斯達克指數下跌14.79點或0.07％，收在22333.96點；費城半導體指數上漲19.39點或0.32％，收6079.22點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45757.9 ▼125.55 ▼0.27% S&P500 6606.76 ▼8.52 ▼0.13% NASDAQ 22333.96 ▼14.79 ▼0.07% 費城半導體指數 6079.22 ▲19.39 ▲0.32%

資料來源：證交所