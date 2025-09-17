快訊／台積電跌10元至1270　台股開盤下跌86點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以25543.91點開出，指數下跌85.73點，跌幅0.33％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1270元，跌幅0.78％；鴻海（2317）下跌1.5元至214元；聯發科（2454）上漲10元至1545元；廣達（2382）維持平盤來到273.5元；長榮（2603）維持平盤至183.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌125.55點或0.27％，收在45757.9點；標準普爾500指數下跌8.52點或0.13％，收6606.76點；那斯達克指數下跌14.79點或0.07％，收在22333.96點；費城半導體指數上漲19.39點或0.32％，收6079.22點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45757.9
|▼125.55
|▼0.27%
|S&P500
|6606.76
|▼8.52
|▼0.13%
|NASDAQ
|22333.96
|▼14.79
|▼0.07%
|費城半導體指數
|6079.22
|▲19.39
|▲0.32%
資料來源：證交所
