快訊／新台幣匯率強升逾1角！ 再見「29」字頭

受到於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，美元走弱，新台幣匯價在開盤10分鐘升破30元整數大關，最高匯價來到29.984，強升1.17角，睽違一個月再見「29」字頭。

金價衝破3700美元刷新高！ 專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑 10／15入帳

資產規模1531億元、擁有63萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（17）日除息，每股配發0.08元，昨（16）日收盤價18.39元，今（17）日除息參考價為18.31元，今日股價最高來到18.4元，完成填息走勢，惟伴隨台股跌勢擴大，股價填息後翻黑，另股息分配發放日10月15日。

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長 總座證實「調整中」

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％ 抽中現賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張有望獲利超過28萬元。

中國控輝達違反反壟斷法 公司聲明：遵守所有法律

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。

半導體新兵漢測今登錄興櫃 衝700元大漲657%

半導體晶圓測試大廠漢民測試系統（7856、簡稱漢測）今（17）日以參考價100元登錄興櫃市場交易，由於2025年上半年獲利已提前改寫年度新高，開盤即跳空大漲至188元，漲勢一路向上竄升，最高飆漲至757元，大漲657%。

輝達投資加持！ 佳能「機器人題材」今除權息填逾5成

能率集團布局機器人新領域，投資美國Agility Robotics，獲得輝達加持，集團中佳能（2374）昨日在除權息前一天交易日攻上107元漲停價，為今（17）日除權息添上好彩頭，今日早盤攻上101元，填權息約5成。

國際加盟產業雙軸轉型論壇19日登場 聚焦永續、驅動品牌國際化

面對全球市場快速變化，永續經營（ESG）與數位轉型（AI）已成為品牌突圍的關鍵能力。為協助台灣連鎖品牌在國際舞台站穩腳步，經濟部商業發展署、台灣連鎖加盟促進協會與中國生產力中心將於9月19日（五）至9月20日（六），在「台北國際連鎖加盟大展」舞台區舉辦2025國際加盟產業雙軸轉型論壇。

快訊／台積電跌10元至1270 台股開盤下跌86點

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以25543.91點開出，指數下跌85.73點，跌幅0.33％。