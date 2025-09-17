國際加盟產業雙軸轉型論壇19日登場　聚焦永續、驅動品牌國際化

▲國際加盟產業雙軸轉型論壇即將登場，圖為2024論壇。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

面對全球市場快速變化，永續經營（ESG）與數位轉型（AI）已成為品牌突圍的關鍵能力。為協助台灣連鎖品牌在國際舞台站穩腳步，經濟部商業發展署、台灣連鎖加盟促進協會與中國生產力中心將於9月19日（五）至9月20日（六），在「台北國際連鎖加盟大展」舞台區舉辦2025國際加盟產業雙軸轉型論壇。

今年論壇以「永續啟鏈 × 數位躍升」為主軸，聚焦「永續價值 × 品牌韌性」與「數位轉型 × 國際佈局」兩大議題，結合政策觀點與國際實務案例，讓參與者一次掌握品牌升級與跨國拓展的實戰心法。

第一天論壇主題為永續價值 × 品牌韌性，由林柏翰博士（銓威法律事務所、台北市政府顧問）擔任主談人，引領討論 ESG 如何成為品牌國際化的通行證。與談陣容包括：三商餐飲集團永續發展執行辦公室執行長翁榮鍏、馬來西亞US PIZZA集團營運總監 Deric Yeo，以及日本知名連鎖書店 TSUTAYA BOOKSTORE台灣蔦屋董事長大塚一馬，分享從跨文化產業的永續落地與經營。

第二天則聚焦數位轉型 × 國際佈局，由理事長黃燕玲（亞太行銷數位轉型聯盟協會）擔任主談人，探討數位工具如何驅動海外營運與加盟擴張。與談人包含：WiXtar 星益欣台灣區業務總經理張俊仁、韓國GOPIZZA創辦人暨全球 CEO Jay Lim，以及漢典國際餐飲董事長鍾紀銘，深入解析 AI 應用、跨市場管理及全球數位行銷策略。

主辦單位表示，兩日論壇將為品牌業者帶來可立即落地的解決方案與國際視野，協助台灣品牌少走彎路，加速走向世界舞台。