快訊／台股收盤大跌191.39點　台積電跌15元至1265

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌191.39點，以25438.25點作收，跌幅0.75％，成交量4283.61億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌85.73點開出，指數開低走低，盤中最高達25632.07點，最低25422.96點，終場收在25438.25點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1265元，跌幅1.17％；鴻海（2317）下跌3.5元至212元；聯發科（2454）下跌25元至1510元；廣達（2382）下跌0.5元來到273元；長榮（2603）維持平盤至183.5元。

今天漲幅前5名個股為凱美（2375）上漲6元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲5.4元，漲幅10％；麗正（2302）上漲1.65元，漲幅10％；大研生醫（7780）上漲20元，漲幅9.98％；力積電（6770）上漲1.85元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為台虹（8039）下跌5.4元，跌幅7.96％；東訊（2321）下跌1.25元，跌幅7.37％；台南-KY（5906）下跌3.75元，跌幅6.98％；為升（2231）下跌8.5元，跌幅6.14％；漢唐（2404）下跌58元，跌幅5.58％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
凱美（2375）66.0▲6.0▲10.0％
嘉晶（3016）59.4▲5.4▲10.0％
麗正（2302）18.15▲1.65▲10.0％
大研生醫（7780）220.5▲20.0▲9.98％
力積電（6770）20.4▲1.85▲9.97％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
台虹（8039）62.4▼5.4▼7.96％
東訊（2321）15.7▼1.25▼7.37％
台南-KY（5906）49.95▼3.75▼6.98％
為升（2231）130.0▼8.5▼6.14％
漢唐（2404）982.0▼58.0▼5.58％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

