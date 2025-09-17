快訊／新台幣匯率強升逾1角！ 再見「29」字頭

受到於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，美元走弱，新台幣匯價在開盤10分鐘升破30元整數大關，最高匯價來到29.984，強升1.17角，睽違一個月再見「29」字頭。

金價衝破3700美元刷新高！ 專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑 10／15入帳

資產規模1531億元、擁有63萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（17）日除息，每股配發0.08元，昨（16）日收盤價18.39元，今（17）日除息參考價為18.31元，今日股價最高來到18.4元，完成填息走勢，惟伴隨台股跌勢擴大，股價填息後翻黑，另股息分配發放日10月15日。

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長 總座證實「調整中」

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％ 抽中現賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張有望獲利超過28萬元。

中國控輝達違反反壟斷法 公司聲明：遵守所有法律

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。

多機組故障檢修 台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

台電林口電廠1號機16日因破管停機檢修，今（17）日白天尖峰備轉容量率僅9.06%，亮出供電黃燈，代表系統供電吃緊，由連日高溫，夜尖峰用電情況備受關切，台電直言，估今晚夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。

快訊／台股收盤大跌191.39點 台積電跌15元至1265

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌191.39點，以25438.25點作收，跌幅0.75％，成交量4283.61億元。

22年首見人均GDP贏韓國 國發會葉俊顯：非短期現象、趨勢可持續

台灣今年人均GDP可望超越韓國，國發會主委葉俊顯認為，主要歸功於台積電以及人工智慧（AI）產業，而且這不是短期現象，趨勢可望持續下去。

台船新董座陳政宏：明年力拚轉盈 加速智慧船廠布局

台船（2208）新任董事長陳政宏今日首度與媒體交流，他在交流會中表示，公司目前在手訂單金額超過2000億元，其中待執行訂單達1300億元，能見度直至2030年第2季，更喊出台船明年營運可望由虧轉盈，未來將聚焦兩大方向，一是強化「非紅供應鏈」，二是全面推動智慧船廠發展。