快訊／台股收盤大跌191.39點　台積電跌15元至1265

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌191.39點，以25438.25點作收，跌幅0.75％，成交量4283.61億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌85.73點開出，指數開低走低，盤中最高達25632.07點，最低25422.96點，終場收在25438.25點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1265元，跌幅1.17％；鴻海（2317）下跌3.5元至212元；聯發科（2454）下跌25元至1510元；廣達（2382）下跌0.5元來到273元；長榮（2603）維持平盤至183.5元。
今天漲幅前5名個股為凱美（2375）上漲6元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲5.4元，漲幅10％；麗正（2302）上漲1.65元，漲幅10％；大研生醫（7780）上漲20元，漲幅9.98％；力積電（6770）上漲1.85元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為台虹（8039）下跌5.4元，跌幅7.96％；東訊（2321）下跌1.25元，跌幅7.37％；台南-KY（5906）下跌3.75元，跌幅6.98％；為升（2231）下跌8.5元，跌幅6.14％；漢唐（2404）下跌58元，跌幅5.58％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|凱美（2375）
|66.0
|▲6.0
|▲10.0％
|嘉晶（3016）
|59.4
|▲5.4
|▲10.0％
|麗正（2302）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|大研生醫（7780）
|220.5
|▲20.0
|▲9.98％
|力積電（6770）
|20.4
|▲1.85
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台虹（8039）
|62.4
|▼5.4
|▼7.96％
|東訊（2321）
|15.7
|▼1.25
|▼7.37％
|台南-KY（5906）
|49.95
|▼3.75
|▼6.98％
|為升（2231）
|130.0
|▼8.5
|▼6.14％
|漢唐（2404）
|982.0
|▼58.0
|▼5.58％
資料來源：證交所
讀者迴響