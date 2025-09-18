瞄準AI與技術需求　安捷航空引介烏戰智能無人機登台



▲安捷航空董事長高健祐(左二)為TEKEVER國防事業副總監Scott Mcclelland(右二)，雙方18日於國防航太展上簽署合作協議。（圖／安捷提供）

記者張佩芬／台北報導

安捷航空攜手歐洲AI無人機大廠TEKEVER，雙方今(18)日在台北國際航太暨國防工業展覽會上，正式簽署合作協議，安捷將引進TEKEVER在烏克蘭戰爭立下戰功的AR3型無人機，共同發展有人機與無人機的協同作業(Manned-Unmanned Teaming, MUM-T)能力，打造更完備的情監偵解決方案，滿足安全與打造韌性的需求。

此外，安捷也將憑藉深厚的飛航訓練專業，透過TEKEVER借鑒歐洲培育無人機飛手的成熟經驗，未來聚焦提供國內中大型無人機的操作訓練。

TEKEVER具備豐富前線實戰經驗，旗下AR3系列無人機的模組化設計，可依任務需求快速更換酬載，加裝合成孔徑雷達（SAR）、光電紅外線（EO/IR）與SIGINT電子偵蒐等多型感測器。另外，AR3採雙模式設計，採固定翼模式時，航時長達16小時，採垂直起降（VTOL）模式時，則有靈活部署、高機動性的優勢，能在艦艇甲板或艱鉅地形安全起降，勝任海上監控、邊境防護、電子戰與多機協同任務。

TEKEVER以AI起家，AR3搭配自家研發的AI驅動資料處理及應用系統平台ATLAS，整合AI即時分析、任務重播、熱區圖與多機協作等功能，直接將蒐集到的數據轉化成為可用情報，強化決策者對全域的態勢感知。

歷經實戰驗證的AR3，在烏克蘭戰場累積逾萬小時飛行紀錄，協助部隊迅速識別並鎖定高價值目標；在英國，則被納入空軍電子戰計畫，用於反制敵方雷達；在美國參與特種作戰司令部(USSOCOM)演訓，於強烈電磁干擾環境下仍可維持穩定傳輸，展現AI輔助決策與資料鏈韌性。AR3以豐富的作戰與實證經驗為後盾，將作為後續與安捷在台合作、著手任務規劃及技術落地的重要基礎，更不排除授權在台生產無人機。

安捷表示，這次與TEKEVER的重點合作項目之一，就是推動MUM-T在國內的發展及應用。蒼鷹計畫提供載人的固定翼航空器，能負責長程廣域掃描與態勢建立，無人機則可深入重點區域，進行長時間停留監控與精準識別，藉由空中平台的分工互補與AI輔助的情報回傳，形成全天候、零時差、全覆蓋的ISR能量，加快決策速度，提升任務成功率。

以飛航訓練起家的安捷航空，也將發揮自身優勢，投入25公斤以上的中大型無人機飛手訓練。安捷指出，中大型無人機飛行高度更高、重量更重、造價也更高，在操作上也需要更加謹慎。

而根據美國聯邦航空總署（FAA）及歐盟航空安全總署（EASA）的指引，針對中大型無人機飛手，建議應該持有自用駕駛員執照（PPL），確保對飛行原理、飛航程序、空域管制與氣象條件有更完整的認知，才能妥善因應更複雜的外在情境與風險，TEKEVER 後續將扮演顧問角色，協助安捷共同建置嚴謹、接軌國際的飛手訓練機制。

TEKEVER執行長Ricardo Mendes表示：台灣是我們全球策略中的關鍵市場，我們很高興能與在地領導品牌合作，加速無人飛行系統UAS的導入，強化安全與防衛的能力。安捷航空董事長高健祐則表示，此次合作包括硬體的導入，更包括MUM-T及人才訓練等技術的引進，提供了更完整的無人機解決方案。