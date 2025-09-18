CloudMile萬里雲獲得策略投資　募得資金6億元

▲CloudMile萬里雲今日於2025 CloudMile Solution Day年度論壇宣布再獲策略投資。（圖／CloudMile萬里雲提供）

亞洲AI公司CloudMile萬里雲今日於 2025 CloudMile Solution Day 年度論壇宣布再獲策略投資，由策略性投資人祺富資本 NEXUS CVC 領投、富邦金(2881) 旗下北富銀創業投資及既有投資人共同參與，募得資金2000萬美元（約新臺幣 6 億元）。CloudMile 萬里雲此次成功獲得策略資金挹注，關鍵在於長期深耕 AI 技術研發與海外市場表現亮點兩大優勢，成為少數兼具技術實力與國際化營運的新創企業。



CloudMile萬里雲表示，此輪投資具有高度策略意義，祺富資本 NEXUS CVC 具台灣高科技產業網絡支持，以 AI 生態系為核心架構，投資領域橫跨 AI、資安、半導體、雲端通訊等產業，可望助力 CloudMile 萬里雲在半導體、電子製造等產業更多的實際應用；同時，北富銀創投的加入，也將有助於 AI 與資安的金融場景落地，包括 AI 智能客服、AI 作業自動化、防詐與合規等數位金融應用，顯示富邦金控在推動數位金融、智慧風控與多雲服務佈局上的重視。

祺富資本 NEXUS CVC 管理合夥人陳柏助指出：「祺富資本看好雲端服務為 AI 及資安應用落地的關鍵基礎，CloudMile 萬里雲多年來於台灣、新加坡及東南亞多國的成功經驗和實現『Hybrid Cloud、Hybrid AI』的深厚技術及實績，正是能掌握未來雲端、AI 及資安融合趨勢的台灣關鍵代表企業。」被視為對 CloudMile 萬里雲長期在 AI 與雲端領域成果的肯定。

北富銀創投則表示：「富邦集團長期關注台灣新創生態發展，這次透過 CloudMile 萬里雲的 AI 技術優勢結合富邦多元金融應用場景，能更加速運用生成式 AI 等創新科技，持續深化 ESG 數位策略導入新技術、提供客戶創新的金融體驗與服務。」

CloudMile 萬里雲將持續加碼 AI 與資安技術研發量能，並以自主開發平台與解決方案、聚焦三大策略，推動企業智慧化營運。第一，透過 Industry Specific Agent Application（產業 AI Agent 應用），結合高科技、金融、媒體與教育等多元場景，打造符合產業需求的 AI Agent 應用；第二，導入 Secured AI Development Lifecycle（安全的 AI 開發生命週期）與資安代管服務(Managed Security Service Provider, 簡稱 MSSP)，確保 AI 導入過程符合治理與合規標準，協助企業降低風險；第三，自主開發 AI Agent 驅動的 FinOps 平台 LumiTure.ai，協助企業即時監控跨雲資源使用情況、優化雲端成本效益，並能透過 AI 進行雲端財務分析、提供運算資源優化建議等關鍵任務。

目前 LumiTure.ai 已於台灣與東南亞金融、科技、媒體、醫療與教育等產業落地，未來將加速擴展至亞洲各產業，透過「FinOps + AI」協助企業持續提升 AI 與雲端運算效益，同時加強營運成本治理能力，成為企業 AI 轉型的關鍵工具。

自 2018 年起，CloudMile 萬里雲以新加坡為國際化起點，陸續成立台灣、新加坡雙總部，打造跨國商務營運與技術研發中心。2024 年更於馬來西亞設立 AI 技術展示中心（CoE），負責在地技術研發、人才培育與 AI 生態系拓展。

隨著東南亞數位經濟成長加速，CloudMile 萬里雲業務在新加坡、馬來西亞、印尼與菲律賓快速擴張，近兩年在東南亞營收均達成逾 100% 年增長率。台灣 AI 技術連結東協市場的強勁動能，加速推進跨國企業 AI 轉型。

CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示，「AI Foundry」概念凸顯台灣未來競爭力除了以良好的硬體製造為基礎，更要結合 AI 軟體服務與應用生態系，來創造新一波成長。CloudMile 萬里雲將持續深化技術研發，並推進以 AI Agent 為核心的自研 FinOps 平台，將台灣研發實力與東南亞市場需求結合，逐步推動「AI Foundry」規模化發展，進一步創造更大的東南亞市場利基。他強調：「CloudMile 萬里雲的使命，是成為企業 AI 轉型的關鍵引擎，幫助百工百業把 AI 願景化為價值。」