商辦完工潮支撐大直房市　在地揭3大低總價熱門產品

▲▼ 。（圖／永慶房屋提供）

▲大直美麗華商圈將有許多商辦大樓將陸續落成，可帶動人口進駐，進一步推升房市表現。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

大直美麗華商圈將有許多商辦大樓陸續落成，可帶動人口進駐，進一步推升房市表現，此外還有重大的交通建設利多，後市看好。在地房仲介紹該區3大熱門的低總價產品，分別是於樂群二路及敬業一路的小坪數大樓、2大國宅社區、永安國小商圈中古大樓。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎

永慶房屋大直美麗華直營店長李亞澤表示，大直美麗華商圈將成為台北市新興的商辦重鎮區，除了現有的「台北時代廣場」、「國票金控大樓」、「豐匯大樓」、「良茂企業總部」，目前還有6案正在興建，包括「忠泰世界廣場」、「華固時代置地」、「瓏山林三期」、「和泰產險企業總部」、「大陸建設家樂福改建案」、「虹光大樓」。

李亞澤表示：「大直商辦大樓陸續完工、啟用，將帶來龐大的就業人潮，為大直美麗華商圈的房市形成強而有力的支撐，此外區域還有轉運站、捷運的建設利多，即便當前房市景氣不佳，整體房價也僅有5~8%微幅修正。」

待售量方面，李亞澤指出：「區域整體待售都維持在50~60間，沒有明顯變化，大直這邊的屋主普遍都很有實力，不急著賣，而且大家也都看好未來的商辦、交通建設，因此在房市不景氣的時候，會先以租代賣。」

李亞澤介紹，大直有3大低總價熱門產品。首先是屋齡15~20年的1~2房小宅，大多位於樂群二路、敬業一路，成交單價行情為95~105萬元，1房總價1400~2000萬元，2房則為2500萬元上下。

▲▼ 。（圖／永慶房屋提供）

▲「力行新城」環境清幽，總價帶約在2800~4000萬元。（圖／永慶提供）

第二是「美堤花園」、「力行新城」兩大國宅，李亞澤表示，前者位於樂群二路，生活機能不錯，規劃43與47坪，總價約在3100~3400萬元；後者則在靠山的位置，環境清幽，總價帶約在2800~4000萬元。

第三是永安國小商圈的中古大樓，李亞澤表示，其屋齡大多為25~30年，生活機能好，又有學區優勢，成交單價約在100萬元上下，坪數規劃以30~60坪為大宗。

李亞澤表示：「這3大產品的總價相對低，指名度相當高，吸引許多從外地搬到大直上班，或是在內科上班並想享受大直生活圈的消費者。」

▲▼ 。（圖／永慶房屋提供）

▲李亞澤表示，大直3大低總價產品的指名度相當高。（圖／永慶提供）

關鍵字： 永慶永慶區域房市永慶房市訊息大直美麗華商辦

