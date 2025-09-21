ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

25歲起每月「做1事」爽存3000萬退休！1習慣卻讓晚年變惡夢

文／CTWANT

每月投資100美元（約新台幣3,300元）就足夠讓自己舒適退休？美國理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）近日在YouTube影片中透露，如果從25歲開始，每月投資100美元（約新台幣3,000元）到成長型股票共同基金，到了65歲時，資產可累積至117萬6,000美元（約新台幣3,880萬元），理論上足以以百萬富翁身份退休。然而，他也警告，若不戒掉一個金錢壞習慣，即使身家千萬，晚年也將陷入財務困境。

拉姆齊在影片中分享了這一個驚人的財務公式，這個財務公式背後是複利的巨大力量。拉姆齊強調，這並非遙不可及的夢想，而是一個可以透過紀律與時間實現的目標。他鼓勵年輕人盡早開始，善用時間這項最強大的資產，讓小額投資也能發揮驚人效益。

不過拉姆齊也警告，即便累積了可觀的退休資金，一個常見的金錢習慣仍可能導致財務失衡，那就是債務。他表示，許多人生活超出能力範圍，並將債務帶入退休生活，「你不能有750美元（約新台幣2萬4,750元）的車貸，也不能有拖得太久的學生貸款。」

拉姆齊指出，尤其是信用卡債務，其高利率對民眾不利，卻讓金融機構獲利，阻礙了真正財富的建立，是「建立真正財富的最大障礙」。此外，許多人將債務怪罪於通膨，但拉姆齊認為這不是理由，「債務不是因為通膨，而是因為你拒絕削減開支以抵消通膨，仍在排隊購買昂貴的商品。」

他建議，隨著生活成本上升，更負責任的做法是削減支出，而不是增加負債。拉姆齊強調，債務終將追上你，尤其當人們帶著它進入退休生活，「若你以為負債可以維持生活方式，終有一天會收場，就像迴力鏢回來，打你一巴掌，提醒你：『嘿，笨蛋。』」

專家提醒，建立退休儲蓄固然重要，但若不控制債務，即使擁有高額資產，也可能無法保證舒適退休。及早減債、控制支出，是保障財務自由與退休生活的重要關鍵。

