快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

記者陳瑩欣／台北報導
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲302.23點，以25880.6點作收，漲幅1.18％，成交量4697.3億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲21.23點開出，指數開高走高，盤中最高達25887.69點，最低25599.6點，終場收在25880.6點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1295元，為史上最高價，漲幅2.37％；鴻海（2317）上漲2元至216元；聯發科（2454）下跌35元至1405元；廣達（2382）維持平盤來到281元；長榮（2603）下跌5元至183.5元。
今天漲幅前5名個股為鈺邦（6449）上漲19元，漲幅10％；勝悅-KY（1340）上漲0.71元，漲幅10％；晶豪科（3006）上漲7.3元，漲幅9.97％；攸泰科技（6928）上漲6.3元，漲幅9.95％；聯友金屬-創（7610）上漲9.5元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為太極（4934）下跌1.55元，跌幅9.69％；中航（2612）下跌4.6元，跌幅8.13％；中台（6923）下跌7.5元，跌幅6.49％；茂矽（2342）下跌2.1元，跌幅6.29％；旺宏（2337）下跌1.75元，跌幅6.28％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鈺邦（6449）
|209.0
|▲19.0
|▲10.0％
|勝悅-KY（1340）
|7.81
|▲0.71
|▲10.0％
|晶豪科（3006）
|80.5
|▲7.3
|▲9.97％
|攸泰科技（6928）
|69.6
|▲6.3
|▲9.95％
|聯友金屬-創（7610）
|105.5
|▲9.5
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|太極（4934）
|14.45
|▼1.55
|▼9.69％
|中航（2612）
|52.0
|▼4.6
|▼8.13％
|中台（6923）
|108.0
|▼7.5
|▼6.49％
|茂矽（2342）
|31.3
|▼2.1
|▼6.29％
|旺宏（2337）
|26.1
|▼1.75
|▼6.28％
資料來源：證交所
