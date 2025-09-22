ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲302.23點，以25880.6點作收，漲幅1.18％，成交量4697.3億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲21.23點開出，指數開高走高，盤中最高達25887.69點，最低25599.6點，終場收在25880.6點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1295元，為史上最高價，漲幅2.37％；鴻海（2317）上漲2元至216元；聯發科（2454）下跌35元至1405元；廣達（2382）維持平盤來到281元；長榮（2603）下跌5元至183.5元。

今天漲幅前5名個股為鈺邦（6449）上漲19元，漲幅10％；勝悅-KY（1340）上漲0.71元，漲幅10％；晶豪科（3006）上漲7.3元，漲幅9.97％；攸泰科技（6928）上漲6.3元，漲幅9.95％；聯友金屬-創（7610）上漲9.5元，漲幅9.9％。

跌幅前5名個股則為太極（4934）下跌1.55元，跌幅9.69％；中航（2612）下跌4.6元，跌幅8.13％；中台（6923）下跌7.5元，跌幅6.49％；茂矽（2342）下跌2.1元，跌幅6.29％；旺宏（2337）下跌1.75元，跌幅6.28％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
鈺邦（6449） 209.0 ▲19.0 ▲10.0％
勝悅-KY（1340） 7.81 ▲0.71 ▲10.0％
晶豪科（3006） 80.5 ▲7.3 ▲9.97％
攸泰科技（6928） 69.6 ▲6.3 ▲9.95％
聯友金屬-創（7610） 105.5 ▲9.5 ▲9.9％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
太極（4934） 14.45 ▼1.55 ▼9.69％
中航（2612） 52.0 ▼4.6 ▼8.13％
中台（6923） 108.0 ▼7.5 ▼6.49％
茂矽（2342） 31.3 ▼2.1 ▼6.29％
旺宏（2337） 26.1 ▼1.75 ▼6.28％

資料來源：證交所

