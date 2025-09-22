ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

▲▼金管會。（圖／資料照）

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

金管會今（22）日公告禾亞數位科技等9家虛擬資產公司符合新版洗錢防制規定，已完成登記，可以繼續提供服務。

9家公司包括：禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科股等業者。

虛擬資產交易平台業者透露，過去兩年，金管會透過《洗錢防制聲明》機制，讓 9 家合格業者在法規框架下經營；此次登記制進一步納入完整金融監管架構，投資人權益與資金安全獲得更嚴格保障。

禾亞數位科技創辦人彭云嫻表示：「登記制不只是法規上的升級，更是信任的建立。它讓加密產業從邊陲走進金融體系核心，也讓資產能在合規制度下被安心採納。」

彭云嫻進一步指出：「未來5年，台灣將迎來兩大趨勢：一是穩定幣與跨境支付的加速普及，二是現實資產代幣化（RWA）成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。台灣擁有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。」

HOYA BIT 交易所靠3招打破投資恐懼
在眾多平台競逐合規時代市場的同時，HOYA BIT 交易所聚焦投資人的三大核心痛點：「門檻、恐懼與不安全感」，全方位打造最適合新手入門的加密貨幣交易所。

第1招「降低門檻」：HOYA BIT 支援新台幣直購加密貨幣，不像國際交易所需先將資金換成美元穩定幣（USDT、USDC）才能買幣，有助投資人少一道程序，也省下一筆手續費與匯率波動風險。平台將投資門檻降低至 300 元，等同一張電影票錢即可入場，讓數位資產投資輕鬆開始。

HOYA BIT 更採用閃兌機制，從下單到完成僅需 1 秒，操作流程如同網購般直覺，即便是未曾接觸過的投資人也能無痛購買。此外，媲美國際交易所的交易深度更打造了零滑價交易環境，無論買 300 元或 300 萬元皆能同價成交，避免大額下單推高成本。

第二招「打破恐懼」：不少投資人對加密貨幣心存疑慮，擔心交易黑箱或遭遇詐騙。HOYA BIT 是全台第一批協助警政署將詐騙金額返還的交易所，迄今已成功處理逾 30 起案件、累計返還金額近千萬元。平台自註冊起便層層把關，從身分驗證到交易監控均採嚴謹流程，主動攔阻可疑金流，為投資人建立一道堅實的防詐防線。

第三招「建立安全感」：HOYA BIT 與遠東銀行合作，將新台幣 100% 置入信託，並導入美國 Fireblocks 國際級錢包架構。同時 HOYA BIT 已通過 ISO 27001 國際資安認證，並提供真人客服與 LINE 官方社群，讓投資人隨時獲得協助，杜絕國際平台「求助無門」的困境。

金管會公告出局業者名單
另為利民眾清楚瞭解在新、舊制轉換之際，舊制業者是否仍得提供虛擬資產服務，金管會亦同步公告已不得再提供虛擬資產服務之舊制業者名單，供民眾查詢，包括：

一路發、三川通證、尹天下國際管理顧問、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際等。

關鍵字： 金管會虛擬資產加密貨幣交易所法規

快訊／飾金飆每錢13970元新紀錄　銀樓業：年底結婚2招因應

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

