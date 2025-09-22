ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國泰投信：台股本益比約18倍　逼近十年均值上緣

▲▼國泰投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲明年台股企業獲利仍有11%成長，國泰投信建議，震盪逢低佈局。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股於第三季創下新高，聯準會也重新啟動降息循環，但面對川普政府關稅、貿易政策等雜音尚未消除，市場關注資金動能是否延續，國泰投信表示，台灣加權總報酬指數自2019至2025年8月底，受惠於5G、雲端與生成式AI題材發展，平均年化報酬率18.5%，預期台股至2026年之企業年獲利可望成長11%，本益比達約18倍，逼近近十年的平均上緣區間，建議採取逢低佈局策略，並持續聚焦AI類股。

國泰投信於今（22）日舉行「2025年Q4投資展望記者會」，總經理張雍川表示，根據歷史經驗，過往8次景氣循環，在Fed暫停降息達6個月以上期間，後續再重啟降息，股市往後12個月報酬率中位數呈現正報酬，且在經濟未陷入衰退時股市皆呈現走高，看好第四季股債齊揚，資產配置上建議採股債雙多策略，且股優於債，並利用核心、衛星ETF資產進行靈活配置。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，在川普時代之前，大多數貿易盈餘國將美元存底視為安全儲備，並將持續的順差透過持有美國公債形式來維持自身幣值的低估，遂令美元不合理的高估，進一步擴大美國貿易逆差並惡性循環，另一方面美國的國際投資資產淨部位也因此持續赤字，在龐大利息支付壓力下，以債養債成為經常手段，墊高了美國國家總債務。

延續川普1.0時代，2025年再度入主白宮的川普團隊2.0，積極推動未完成政策。王誠宏觀察，迄今為止來看，川普首先透過關稅手段重整美國貿易失衡，願意直接投資美國、降低對美關稅以及增加購買美國製產品的國家，便能降低入美的進口關稅率，等於讓全球協助美國解決貿易逆差與國家債務雙失衡的問題。另一方面，已通過的《大而美法案》，按目前執行的關稅稅率已經可以籌措整體法案所需預算，降低美國債務增長的力道，若再加上監管放寬，配合主要國家投資美國高科技產業，帶動製造業回流，不但有助重整全球貿易失衡現況，且能有效解決美國政府赤字以及工業再升級問題。

王誠宏說明，目前關稅大多由出口國與進口商分擔，通膨風險可控，《大而美法案》對投資、消費雙支持，輔以聯準會因應就業市場降溫而重啟降息，以及中國房市觸底漸明朗、歐洲經濟初步進入擴張、多數國家貨幣財政皆採寬鬆措施等，2026年全球經濟增長可期。由於投資美國早已成為近幾年趨勢，川普2.0的做法仍為順勢操作，不致引發實質危機，建議投資人在資產配置上股債雙多，並以股優於債為配置主軸。

國泰投信量化投資部協理游日傑針對台股展望則表示，台灣加權總報酬指數自2019至2025年8月底，受惠於5G、雲端與生成式AI題材發展，平均年化報酬率18.5%，預期台股至2026年之企業年獲利可望成長11%，本益比有機會達到約18倍，可依此進行投資評估。根據歷史經驗，過往8次景氣循環，在Fed暫停降息達6個月以上期間，後續再重啟降息，股市往後12個月報酬率中位數呈現正報酬，且在經濟未陷入衰退時股市皆呈現走高，因此若逢震盪，建議投資人可採逢低布局策略，並持續聚焦AI類股。
 

