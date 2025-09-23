ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

待交貨櫃船破1千萬箱、散裝船訂單年增11%　法人指過剩壓力大

▲一個月內貨櫃船新訂單相當於增一家萬海航運。（圖／港務公司提供）

▲目前全球待交貨櫃船相當於5家長榮海運。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

國內有法人昨(22)日提出報告，指出根據克拉克森(Clarksons)前(21)日發布的最新數據顯示，截至本月10日為止，全球貨櫃待交新船訂單突破1千萬箱(20呎櫃)，相當於5家長榮海運(2603)，創歷史新高，散裝船訂單年增11%，都有供給過剩壓力大的問題。

該法人指出，Clarksons在9月21日發布的全球貨櫃待交新船訂單，截至本月10日止共1004萬箱，相較於2024年同期數字685萬箱，年增47%，共增加319萬箱，相當於1年就多出將近6家萬海航運。數據顯示，即使市場供給過剩，航商仍不斷擴大船隊規模，搶攻市場佔有率； 這將使未來的競爭更為激烈。

目前全球貨櫃船隊運力供給為3305萬箱，待交新船約佔現有運力30%；而國內貨櫃三雄供給過剩壓力高於全球同業平均水準，長榮海運新造船為其現有運力38%、陽明海運(2609)為33%、萬海航運(2615)為64%，高於全球同業平均。

Clarksons同樣在9月21日發布的全球散裝船待交新船訂單，截至本月10日止，為11,486萬載重噸，相較於2024年同期數字10,381萬載重噸，年增11%，這將使未來海運市場的競爭更為激烈。

不過海運業者指出，根據Alphaliner統計，目前船齡超過20年的貨櫃船佔比達13.3%，但是近幾年舊船拆解速度緩慢，今年以來僅拆解了8艘，且船隻平均船齡高達30年，市場如果轉壞，舊船拆解速度就會加快。

散裝船部分，目前船齡15年以上老舊船隻佔比高達27%，加上造船廠船塢滿檔，船舶供需將趨於平衡；另目前散裝船航行速度為10多年未見低檔，從2012年的12.3海浬，降到今年的10.50到11.10海浬，降速除了為壓低碳排放，也為節省燃油成本，間接達到抑制船舶供給效果。

業界高階指出，未來海運市場好壞，就看舊船拆解速度，如果拆解的慢，市場低迷期就會拉長，反之就能加速化解船噸過剩壓力，全看業界的默契與決心。

