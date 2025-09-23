台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲366.77點，以26247.37點作收，漲幅1.42％，成交量5290.21億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲240.4點開出，指數開高走高，盤中最高達26307.3點，最低26041.69點，終場收在26247.37點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到1340元，漲幅3.47％；鴻海（2317）上漲5元至221元；聯發科（2454）下跌30元至1375元；廣達（2382）上漲5.5元來到286.5元；長榮（2603）下跌1.5元至182元。

今天漲幅前5名個股為達能（3686）上漲1.8元，漲幅9.97％；譁裕（3419）上漲1.3元，漲幅9.96％；益登（3048）上漲3.85元，漲幅9.95％；東元（1504）上漲8.5元，漲幅9.94％；佳大（2033）上漲1.75元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為亞航（2630）下跌6.1元，跌幅9.95％；今國光（6209）下跌4.2元，跌幅9.94％；台勝科（3532）下跌12元，跌幅9.8％；攸泰科技（6928）下跌6.6元，跌幅9.48％；百和興業-KY（8404）下跌1.5元，跌幅5.78％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 達能（3686） 19.85 ▲1.8 ▲9.97％ 譁裕（3419） 14.35 ▲1.3 ▲9.96％ 益登（3048） 42.55 ▲3.85 ▲9.95％ 東元（1504） 94.0 ▲8.5 ▲9.94％ 佳大（2033） 19.4 ▲1.75 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 亞航（2630） 55.2 ▼6.1 ▼9.95％ 今國光（6209） 38.05 ▼4.2 ▼9.94％ 台勝科（3532） 110.5 ▼12.0 ▼9.8％ 攸泰科技（6928） 63.0 ▼6.6 ▼9.48％ 百和興業-KY（8404） 24.45 ▼1.5 ▼5.78％

資料來源：證交所