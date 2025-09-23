台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲366.77點，以26247.37點作收，漲幅1.42％，成交量5290.21億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲240.4點開出，指數開高走高，盤中最高達26307.3點，最低26041.69點，終場收在26247.37點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到1340元，漲幅3.47％；鴻海（2317）上漲5元至221元；聯發科（2454）下跌30元至1375元；廣達（2382）上漲5.5元來到286.5元；長榮（2603）下跌1.5元至182元。
今天漲幅前5名個股為達能（3686）上漲1.8元，漲幅9.97％；譁裕（3419）上漲1.3元，漲幅9.96％；益登（3048）上漲3.85元，漲幅9.95％；東元（1504）上漲8.5元，漲幅9.94％；佳大（2033）上漲1.75元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為亞航（2630）下跌6.1元，跌幅9.95％；今國光（6209）下跌4.2元，跌幅9.94％；台勝科（3532）下跌12元，跌幅9.8％；攸泰科技（6928）下跌6.6元，跌幅9.48％；百和興業-KY（8404）下跌1.5元，跌幅5.78％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|達能（3686）
|19.85
|▲1.8
|▲9.97％
|譁裕（3419）
|14.35
|▲1.3
|▲9.96％
|益登（3048）
|42.55
|▲3.85
|▲9.95％
|東元（1504）
|94.0
|▲8.5
|▲9.94％
|佳大（2033）
|19.4
|▲1.75
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|亞航（2630）
|55.2
|▼6.1
|▼9.95％
|今國光（6209）
|38.05
|▼4.2
|▼9.94％
|台勝科（3532）
|110.5
|▼12.0
|▼9.8％
|攸泰科技（6928）
|63.0
|▼6.6
|▼9.48％
|百和興業-KY（8404）
|24.45
|▼1.5
|▼5.78％
資料來源：證交所
讀者迴響