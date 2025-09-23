全球黄金ETF持倉創3年單日最大量　緊盯Fed主席談話

▲ 黃金 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受美國聯準會（Fed）上周重啟降息並暗示將進一步寬鬆貨幣影響，投資人紛紛湧入黃金市場，黃金價格22日再度刷新歷史紀錄，白銀價格也創逾14年新高。根據《彭博》報導，全球投資人搶買黃金ETF，全球黃金ETF（交易所交易基金）單日持倉增加27公噸，創逾3年高點。

Fed主席鮑爾 (Jerome Powell) 23日將在羅德島州沃威克（Warwick）舉辦的普羅維登斯商會（GPCC）2025經濟展望午餐會上演講。市場預期，他將進一步闡明最新政策影響，並透露美國經濟短中期走向。

金價周二亞洲盤小幅上漲，觸及每盎司3749.27美元，前兩個交易日均上漲，並創下歷史新高。

鮑爾上周在聯準會周三降息後表示「本次降息並不代表大規模寬鬆週期的開始，後續行動將依據數據小心調整。」，抑制了市場對快速寬鬆政策的預期，導致金價短暫下跌，投資者紛紛湧入交易所交易基金（ETF），周五其持倉量創下三年多來最快增幅。

BMO資本市場分析師Helen Amos和George Heppel在周一晚間的一份報告中表示，聯準會降息25個基點（0.25個百分點、1碼）後的第二天，金價有所回落，雖鮑爾在FOMC講話中表達了一些謹慎態度，但新的上漲勢頭已經紮根，黃金ETF買盤是推動力，主要是鑑於降息周期已成定局，我們認為，進入第四季度，風險回報對價格而言仍將保持正增長。”

鮑爾將於周二稍晚（台灣時間24日凌晨）就經濟前景發表備受期待的講話，此前上周公布的利率決議附帶的季度利率預測（即點陣圖）顯示，各方觀點分歧很大。與此同時，多位聯準會官員周一重申，未來在利率決策上需要採取謹慎態度，其中包括聖路易斯聯邦儲備銀行主席Alberto Musalem，他表示，在物價壓力加大的情況下，進一步降息的空間有限。

同時，白銀價格連續3天上漲至每盎司44美元附近。這種價格較低的貴金屬可能受到看漲期權交易的支撐，iShares白銀信託期權的日交易量上周五飆升至120萬單位，創下2024年4月以來的最高水平，看漲期權也大幅上漲。

報導稱，受聯準會放鬆貨幣政策、各國央行增持儲備以及持續的地緣政治緊張局勢支撐避險需求等一系列利好因素的影響，黃金和白銀成為今年表現最佳的主要大宗商品之一。包括高盛集團在內的各大銀行都表達了對黃金和白銀進一步上漲的預期。

Pepperstone Group Ltd. 研究主管 Chris Weston 在周二的一份報告中表示，投資經理和交易員可以而且正在通過持有黃金來抵消其美國核心股票的損失。黃金是分散風險的首選，考慮到它與其他主要資產類別的相關性較低，而且每個人都能看到它的價格飆升，這樣做是有道理的。