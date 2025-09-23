ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

賴清德拋震撼彈！月薪5萬以下明年免繳稅　財政部緊急說明了

▲ 景美財政園區的財政部大樓,財政部財政園區,財政人員訓練所。（圖／記者謝婷婷攝）

▲5萬免稅？財政部急補充：其實有限制。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳瑩欣、董美琪／綜合報導

總統賴清德近日公開宣示，未來月薪新台幣5萬元以下將免繳綜合所得稅，消息引發社會廣泛討論。財政部隨後澄清，這項試算情境主要針對單身且租屋自住的年輕族群，以免稅額、標準扣除額、薪資扣除額及房租支出等加總後，年收入在62.6萬元以下者，確實可免繳稅，但並非所有月薪5萬元以下的勞工都能適用。

財政部賦稅署23日針對「月薪5萬元免繳綜合所得稅」的說法澄清，指出這個情境是以單身、租屋自住的青年試算結果，並非所有人月薪5萬元都適用。

財政部解釋，以該情境計算，可適用免稅額9.7萬元、單身標準扣除額13.1萬元、薪資所得特別扣除額21.8萬元，以及房屋租金支出特別扣除額最高18萬元，合計達62.6萬元，因此年收入在這個金額以下者，確實可免繳綜合所得稅。

財政部也強調，近年政府持續推動減稅措施，包括106年度起將「基本生活所需費用」排除課稅，107年度實施稅制優化方案，調高標準扣除額、薪資及幼兒學前等4項特別扣除額，108年度新增長照特別扣除額，113年度起更擴大幼兒學前特別扣除額，並將房屋租金支出改列特別扣除額，金額調升50%。此外，免稅額與課稅級距金額也會隨物價上漲進行調整。

財政部表示，未來將在兼顧財政收入、租稅公平與制度簡化的前提下，持續檢討各項規定，目標是打造更合理的稅制環境，減輕民眾負擔。

