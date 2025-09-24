ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股ETF受益人連2周下滑　一表看5檔主動式逆勢創高

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

投資人居高思危，台股ETF受益人數連續2周減少，根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，上週台股ETF受益人減少1萬人，總人數來到1133萬8642人，進一步觀察台股ETF受益人表現，包括元大台灣50(0050)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)共6檔受益人數逆勢創高，其中5檔主動式ETF全數上榜，持續受到投資人青睞。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，同時，為了分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2688多億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。隨著四大CSP與主權基金資本支出持續、GB300與H20系列開始出貨、ASIC以及邊緣運算持續發展，台股後市不看淡，並看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。

