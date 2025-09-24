群益估第四季指數24000～27000點　關注3大市場重點

▲群益金融集團今(24)日舉辦2025年第四季投資展望說明會，群益投顧董事長蔡明彥(中)、群益投顧總經理范振鴻(右)、群益金鼎證券執行副總裁陳威廷(左)。（圖／群益證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

群益金融集團於於今（24）日舉辦「2025年第四季投資展望說明會」，群益投顧預估第四季台股指數合理區間為24000～27000點高檔震盪，建議26000點以上分批減碼，24000點以下擇機建立部位。

展望第四季，市場有3大重點：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.指數與美國科技股表現連動，主觀猜測高點意義有限。指數受費半與輝達控制，指數成分股權重集中化，台積電（2330）市值比達40%，前20大權值股權重比超過61%。

2.個股比指數重要：今年軍工股、PCB股大漲都超越指數表現，波段行情兩大關鍵是成長題材與資金動能。

3.新類股輪動：資金在AI世界裡輪動找機會，電金傳輪動架構式微；台積電10/16法說會利多可期，操作建議聚焦各類股/題材指標股，堅持技術面操作紀律。

電子產業投資焦點

群益投顧持續看好高速網路基礎建設(如高速交換器、矽光傳輸等)、機器人、AI在資訊服務的應用、及工控領域的AI邊緣運算等需求，歐美各大CSP業者持續擴大投資，AI算力需求持續大量投入各種訓練與推論模型，帶動伺服器量與質的成長。

傳統產業投資焦點

(1)半導體先進製程帶動特化需求大增：在全球人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)以及5G通訊技術的驅動下，半導體產業正經歷結構性的增長，並持續向先進製程節點推進，帶旺極高品質與高純度的特用化學品。

(2)台塑集團持續轉型 應用端持續擴大：因應半導體、AI及生技產業跨界利基應用升級趨勢，台塑集團利基轉型力圖改變，加速啟動策略結盟合資及增資，凝聚創新開發能量。

3)AI電力需求強勁，重電將重啟漲勢：美國電力公司總資本支出持續創高，隨著川普持續對中國加徵30%關稅、中國產品競爭力下滑，台灣等其他關稅較低的非中國地區廠商有望搶佔更多市佔率，預期全球重電景氣隨AI電力需求大增將持續增溫。

(4)航太軍工：台灣拉高國防預算至GDP的3%，在地緣政治不穩定下，未來有機會朝向更高比重前進。台灣的國防預算重點包括無人機、潛艦、通訊以及飛彈等產品。