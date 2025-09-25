巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

▲巨大以生產捷安特自行車聞名，此次產品遭美國海關暫扣引起熱議。圖為產品資料照，非指本次扣押貨物。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與GBP溝通結果而定。

美國海關暨邊境保護局於美東時間2025年9月24日宣布，對巨大台灣製造據點「巨大機械工業股份有限公司」發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），禁止相關產品進口美國市場。

據美國政府公告，此舉係因 CBP 認為存在「強迫勞動疑慮」，並依據美國法律 19 U.S.C. §1307採取行動。

巨大在公司財務影響上發出3大分析：

1、本次 WRO 僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售。

2、短期內，本公司對美國市場之出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP 溝通結果而定。

3、本公司將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。預估影響巨大集團合併營收佔比4-5%

而在因應措施及改善情形，巨大同樣提出2項說明：

1、公司對任何形式的強迫勞動採取零容忍政策，並已於2025年1月起全面實施：

-零招聘費政策：新聘外籍員工之招聘與仲介費用，由公司全額承擔。

-改善員工住宿條件，確保生活品質。

2、公司會聯繫CBP並爭取撤銷暫扣令並說明本公司已經採取了適當的措施。

