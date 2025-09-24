快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

▲巨大公司電動單車，GIANT捷安特資料畫面，非指遭美國海關暫緩釋放產品。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

知名自行車品牌「捷安特」製造廠巨大（9921）捲入國際貿易糾紛！經濟部今 (24) 日晚間指出，高度重視美國海關暨邊境保護局（CBP）公告，「合理懷疑巨大機械工業股份有限公司（簡稱巨大公司）在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動」，自今日起對相關產品出口美國發布暫扣令（Withhold Release Order，WRO，亦即暫緩釋放），並立即生效。

經濟部貿易署強調，長期以來，台灣作為全球供應鏈負責任的一員，向來高度重視勞工條件的改善，並持續與勞動部合作營造對勞工友善的工作環境。

貿易署指出，巨大公司是國際知名自行車製造商，為協助該公司維護其國際商譽，經濟部將與勞動部合作，協助該公司儘速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷該暫扣令。

美國CBP是依據美國法典第19卷第1307條（1930年關稅法第307條）公布該項暫扣令，此係CBP今年第三次發布的暫扣令。目前CBP已針對中、日、韓等53家廠商（含巨大公司）因涉及強迫勞動發布暫扣令，其相關產品無法進入美國。