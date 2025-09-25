陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

▲陽明海運明年首季開始會有5艘1.5萬箱LNG雙燃料船交船。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(25)日下午召開法說會，公司業務長李明輝指出，第四季為歐美主航線傳統淡季，且受美中關稅協議遲未完全定案影響，整體市場觀望情緒濃厚，預期出貨動能偏弱，業界確實承擔滿大壓力，仍需持續觀察美國最高法院對關稅適法性的裁決及地緣政治衝突等不確定性因素發展。

在明年市場預估方面，德魯里估計明年供給成長2.3%、需求成長0.8%，克拉克森供給成長4.4%，需求成長2.7%，兩家落差蠻大，Alphaliner還未公布預估數字。公司高階指出，明年新造船約增加4-5%，德魯里估僅增2.3%，應該是有考慮造船廠因為缺工等因素會延後交船。

陽明明年2、3月開始，每隔2-3個月會有1艘1.5萬箱(20呎櫃)貨櫃船交船，年內共交5艘，會配合公司所屬卓越聯盟，配置在歐美主航線。

由於亞洲區間航線運力調整速度快，陽明配合供應鏈的移轉，會隨時視需要增加運力，目前第四季亞洲區間航線的表現估計會明顯優於歐美線。

在中南美航線部分，公司目前在南美西岸與同業聯營，派有3艘4到5千箱貨櫃船，南美東岸則是租用同業艙位營運，明年會考慮透過租用艙位等方式擴大供給。

陽明今年第二季單季合併營收為新台幣386.63億元，稅後淨利9.85億元，每股盈餘為新台幣0.28元；上半年合併營收為841.73億元，稅後淨利87.61億元，上半年每股盈餘為新台幣2.51元。