冰品大廠即將IPO！　杜老爺母公司皇家可口10月下旬轉上市

▲▼皇家可口董事長周明芬。（圖／記者高兆麟攝）

▲皇家可口董事長周明芬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

南僑（1702）轉投資皇家可口（7791）預計將於9月30日舉行上市前業績發表會，預計10月下旬由興櫃轉上市交易。皇家可口旗下冰品與急凍熟麵業務目前在市估率都穩居第一，今年上半年獲利交出好成績，上半年歸屬母公司業主獲利約2.85億元，年增逾20.345%，每股盈餘4.08元；在冰品專利新產品將帶動B2B銷售提升以及急凍熟麵新產線量產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，法人則評估未來3-5年每年將維持雙位數成長。

皇家可口成立於1986年，董事長周明芬表示，1988年就有杜老爺甜筒，至今已銷售11億支，並於1991年推出杜老爺明星商品曠世奇派，至今銷售已達13億支，桶裝冰淇淋從1992年銷售，加上情人果冰棒，4大長銷冰品至今仍占冰品營收六成。

周明芬表示，光是曠世奇派今年營業額已年增16%，近3年的營收增加1億元，目前冰品自有品牌營收占比75%，代工品牌營收占比25%，其中冰品自有品牌1-8月營收成長1.1億元，年增11%。

而皇家可口在30年前也是第一家把冰品賣給火鍋店。在B2B市場上，由於皇家可口冰淇淋客戶目前約25000家，全市場餐飲約有17萬家，未來成長機會很大；而霜淇淋市場除全家是皇家可口客戶外，另外有250家客戶是自有客戶，霜淇淋每年有350萬支的銷量；而全家目前霜淇淋也搭配奶昔，將可為B2B開創另一條新的成長軌道。

周明芬強調，皇家可口冰品事業以杜老爺系列冰淇淋為核心品牌，由於強大的品牌力及持續推陳出新的口味，長期以來頗受到消費者喜愛。

由於冰淇淋類產品口味豐富多元，突破季節限制，一年四季熱銷，每年維持雙位數成長，同時皇家可口也成功將冰品「點心化」，除產品陳列於零售通路櫥櫃黃金位置，也持續擴展代工業務，帶動冰品營收成長優於台灣冰品市場的平均成長率。

至於急凍熟麵是將麵煮熟後置入零下 35度急凍，食用前免解凍，只需加熱30-40秒即可，由於烹煮方便且時間短，可節省餐廳人力，也能降低用餐尖峰時段消費者等待時間。隨著缺工及薪資上漲壓力，急凍熟麵成為餐飲業解決缺工降低成本、提升效率與食品安全的最佳解決方案，目前餐飲通路客戶已達 25,000家。另外，隨著家庭人口數下降及雙薪家庭比例提升，消費者對省時、烹煮方便餐食的需求持續增長,急凍熟麵在消費市場的滲透率將穩步提升。

由於皇家可口目前客戶主要以內銷為主，隨著餐飲缺工及餐飲業者海外布局，未來也將評估隨著客戶至海外布局；目前急凍熟麵生產線都有清真食品認真，未來也可搶食清真市場大餅。

至於急凍熟麵於1998年成立第一條生產線，2012設立第二條生產線，目前產能幾乎接近滿載，預計2025年10月再增第三條生產線，第三條生產線產能是第一條加第二條的總和。

法人指出，皇家可口為台灣冰品與急凍熟麵領導品牌，產品線與通路布局完整，市估率持續提升，將帶動獲利與評價上檔。

關鍵字： 皇家可口皇家可口

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

