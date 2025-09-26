ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

助花蓮光復鄉重建　台新新光金偕子公司捐1000萬

▲▼台新新光金外觀照。（圖／台新新光提供）

▲台新新光金偕子公司捐贈千萬，協助花蓮災區民眾重建家園。（圖／台新新光提供）

記者巫彩蓮／台北報導

強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。為協助災區民眾重建家園，台新新光金控（2887）今（26）日宣布，台新新光金控偕同旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐助1000萬元，協助災區緊急援助、醫療，以及收容安置和重建復原等項目。

台新新光金總經理林維俊表示，「樺加沙」外圍環流挾帶豪大雨，造成花蓮縣光復鄉多處道路、民宅遭泥流淹沒，造成民眾傷亡。為協助花蓮災區民眾早日重建家園，恢復正常生活，台新新光金控偕同子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐款1000萬元，盼能拋磚引玉邀請各界共同伸出援手，幫助災區儘速重建。

台新銀行為協助災區民眾重建家園，積極配合主管機關及地方政府所提供之災害專案貸款，協助受災戶貸款展延或寬緩還款，可申請本息展延、暫停繳款，以減輕短期財務壓力。另外，受災房貸戶可貸款額度最高50萬元、貸款期限最長7年、寬限期最長為6年，且免收手續費，亦無清償期間限制，以實際行動減緩災民經濟負擔。

此外，新光人壽已於第一時間迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供快速理賠服務，包含保費緩繳及保戶傷亡慰問金等措施，並針對受災保戶提供身故慰問金10萬元、加護病房慰問金5萬元、一般住院慰問金1萬元，幫助災民解決燃眉之急。

