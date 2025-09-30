ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台南熱門重劃區降溫 　九份子中古房價「跌回2年前」

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲台南九份子重劃區近年是台南購屋熱區，因屋齡相對較新、生活機能逐漸成形，自住比例高。（圖／台慶不動產九份子宜興加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南九份子重劃區近年是台南購屋熱區，因屋齡相對較新、生活機能逐漸成形，自住比例高。專家表示，該區以剛性需求為主，不過近期市場修正，現階段單價回落至27~29萬元，等於回到2年前房價水準。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

[廣告]請繼續往下閱讀...

台慶不動產九份子宜興加盟店店長林品承表示，九份子重劃區位於台南安南區，區域生活機能持續到位，已有7-ELEVEN、全聯及早午餐店等店家進駐，教育與休閒機能如九份子國中小、託嬰中心、健身房等設施逐步完善，補教業者更是連續插旗，被視為年輕家庭人口成長的指標。

林品承表示，該區因近年新大樓陸續交屋，屋齡5年內的大樓與華廈約19個社區，總戶數近2900戶；已銷售未交屋的預售大樓約7個社區、總戶數約2000戶，至於未來2年將再推出約1500戶案量，人口爆發力驚人。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲目前九份子區域買盤仍以首購族與換屋族為主，自住比例偏高，投資短進短出的比例相對有限。（圖／台慶不動產九份子宜興加盟店提供）

此外，九份子定位為「全國首座低碳綠能示範重劃區」，未來將享有全民運動會館、北外環道路及大型商場的交通與機能加持，預估未來區域總戶數可望上看1萬戶，發展潛力不容小覷。

林品承分析，區域主力產品為2~3房含車位的電梯大樓，成交總價約落在800~1500萬元；若坪數較大或條件佳的3房產品，總價約1600~2000萬元。另有部分買方鎖定2000萬元內的透天產品，主要是在地客仍重視「有土斯有財」，同時考量更大使用空間與車庫設計。

台慶不動產九份子宜興加盟店店東謝興議指出，該區房價在2022年漲幅最為明顯，屋齡5年內大樓大樓單價自20萬元攀升至26~28萬元，2023年則進入持平緩漲，落在26~30萬元，2024年第3季前單價一度達到30~35萬元。

不過近期市場修正，現階段回落至27~29萬元，等於回到2年前水準，跌幅約1~1.5成。林品承表示，這段時間對剛性需求買方而言，是進場佈局的好時機。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲台慶不動產九份子宜興加盟店店長林品承(右)、台慶不動產九份子宜興加盟店店東謝興議(左)表示，9月後「新青安」申貸不占用《銀行法》限額，買方信心逐漸回升。（圖／台慶不動產九份子宜興加盟店提供）

近期房市買氣受《平均地權條例》、限貸令及央行房貸利率調升影響，謝興議指出，今年初九份子一度出現價量齊跌，不少物件延長去化期。不過，隨行政院拍板宣布9月起，「新青安」申貸不占用《銀行法》限額，買方信心逐漸回升，市場買氣略有回溫。

謝興議指出，目前區域買盤仍以首購族與換屋族為主，自住比例偏高，投資短進短出的比例相對有限，市場結構穩健，未來生活機能逐步到位，加上自住買盤支撐，房市中長期仍具發展潛力。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

關鍵字： 永慶區域房市永慶房市訊息台慶不動產台南九份子重劃區安南區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

調皮汪拆家死不承認 但「飛機耳」出賣自己XD

推薦閱讀

台股ETF拼場！00922配1.25元年化破10%　00900發0.1元年化近9%

台股ETF拼場！00922配1.25元年化破10%　00900發0.1元年化近9%

3檔台股ETF配息今日開獎，其中擁有逾12萬受益人的半年配國泰台灣領袖50（00922）配1.25元，年化配息率超過10%；有19萬受益人的月配型富邦特選高股息30（00900）續發0.1元，年化分配率逼近9%，吸引投資人搶進。

2025-09-30 15:03
台股勁揚395點！記憶體股2檔亮燈　華邦電湧逾22萬張大量漲逾8%

台股勁揚395點！記憶體股2檔亮燈　華邦電湧逾22萬張大量漲逾8%

台股今（30）日盤中大漲逾395點，市場資金重回記憶體股族群，概念股中力積電（6770）、威剛（3260）鎖漲停，華邦電（2344） 漲逾8%衝至34.15元，至午盤爆出逾22萬張大量，穩坐成交王。

2025-09-30 12:07
中航再加訂兩艘21萬噸大海岬　累計6艘建造中、未來3年每年交2艘

中航再加訂兩艘21萬噸大海岬　累計6艘建造中、未來3年每年交2艘

中航(2612)今(30)日代子公司China Progress Shipping公告，向中國船舶集團青島北海造船與中國船舶工業貿易公司各訂造1艘21萬噸大海岬型船，加上集團已向台船(2208)訂造的4艘，累計6艘新船在未來3年將每年各交兩艘，積極進行船隊汰舊更新與擴充。

2025-09-30 18:05
00988A 聚焦6大創新主題　10/15開募、入手價1萬元

00988A 聚焦6大創新主題　10/15開募、入手價1萬元

統一投信宣布推出統一全球創新主動式ETF（00988A），預計10月15日到10月17日募集，每股承銷價10元，亦即一張為一萬元，主打全球創新產業，聚焦六大投資主軸，捕捉創新投資機會。

2025-09-30 17:24
航港局召開廉政會報並表揚廉潔楷模　內化廉能思維

航港局召開廉政會報並表揚廉潔楷模　內化廉能思維

「廉潔航港」是航港局施政的基石，也是提升行政效能的重要關鍵，該局今(30)日舉辦「廉政暨機關安全維護會報」，由葉協隆局長親自主持，各一級主管均共同與會，展現對機關廉能的重視外，並邀請世新大學行政管理學系張國偉教授擔任外聘委員提供專業建言，期能藉此精進廉政工作的興革策進作為。

2025-09-30 17:20
木製家具等遭美課高關稅　攬貨業者：對海運業影響大

木製家具等遭美課高關稅　攬貨業者：對海運業影響大

美國總統川普下令10月14日起對進口的軟木木材與木料徵收10%的關稅，並對廚櫃、梳妝台及布面沙發、軟墊椅等軟包木製品(upholstered wood products)課徵25%的關稅。國內大型攬貨公司指出，這項規定對台灣出口業影響小，但是對中國、印度、越南等出口大國影響大，因此對船公司與攬貨業來說影響就頗大。

2025-09-30 15:45
星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班　新增12個美國內陸航點

星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班　新增12個美國內陸航點

星宇航空（2646）今（30）日宣布，與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市，大幅提升旅客轉機北美的選擇性，旅客自亞洲搭乘星宇航空飛抵美國西岸後，可便利轉搭阿拉斯加航空前往更多目的地。

2025-09-30 14:42
快訊／台股收盤大漲240.22點　台積電漲5元至1305

快訊／台股收盤大漲240.22點　台積電漲5元至1305

台股今（30日）開高走高，加權指數終場大漲240.22點，以25820.54點作收，漲幅0.94％，成交量4285.19億元。

2025-09-30 13:35
貨櫃三雄合開華北至印尼航線　因應東南亞新興市場蓬勃發展

貨櫃三雄合開華北至印尼航線　因應東南亞新興市場蓬勃發展

陽明海運、長榮海運與萬海航運持續提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，預計自今年10月31日起新增華北-印尼-星馬航線(North China – Indonesia – Malaysia Service，簡稱CIM)。

2025-09-30 13:09
快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

國際現貨黃金衝破每盎司3850美元刷新紀錄，台灣銀樓今（30）日也遇到「開門紅」，不少業者早上開店牌告就出現每錢1萬4650元新天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，抱百萬元新台幣現鈔上門，買不到7兩黃金。

2025-09-30 11:39

讀者迴響

熱門新聞

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

快訊／有人睡醒領百萬！鴻海季分紅入帳超香　公司豪灑逾88億

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

學者警告「晶片五五分」：台積電若配合恐掏空台灣

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

台股ETF拼場！00922配1.25元年化破10%　00900發0.1元年化近9%

台股勁揚395點！記憶體股2檔亮燈　華邦電湧逾22萬張大量漲逾8%

一待就是16年！這品牌如何留住員工

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

4檔軍工股表現兩極　專家揭神基一枝獨秀吸0056、00929進場原因

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366