台南熱門重劃區降溫 　九份子中古房價「跌回2年前」

▲台南九份子重劃區近年是台南購屋熱區，因屋齡相對較新、生活機能逐漸成形，自住比例高。（圖／台慶不動產九份子宜興加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南九份子重劃區近年是台南購屋熱區，因屋齡相對較新、生活機能逐漸成形，自住比例高。專家表示，該區以剛性需求為主，不過近期市場修正，現階段單價回落至27~29萬元，等於回到2年前房價水準。

台慶不動產九份子宜興加盟店店長林品承表示，九份子重劃區位於台南安南區，區域生活機能持續到位，已有7-ELEVEN、全聯及早午餐店等店家進駐，教育與休閒機能如九份子國中小、託嬰中心、健身房等設施逐步完善，補教業者更是連續插旗，被視為年輕家庭人口成長的指標。

林品承表示，該區因近年新大樓陸續交屋，屋齡5年內的大樓與華廈約19個社區，總戶數近2900戶；已銷售未交屋的預售大樓約7個社區、總戶數約2000戶，至於未來2年將再推出約1500戶案量，人口爆發力驚人。

▲目前九份子區域買盤仍以首購族與換屋族為主，自住比例偏高，投資短進短出的比例相對有限。（圖／台慶不動產九份子宜興加盟店提供）

此外，九份子定位為「全國首座低碳綠能示範重劃區」，未來將享有全民運動會館、北外環道路及大型商場的交通與機能加持，預估未來區域總戶數可望上看1萬戶，發展潛力不容小覷。

林品承分析，區域主力產品為2~3房含車位的電梯大樓，成交總價約落在800~1500萬元；若坪數較大或條件佳的3房產品，總價約1600~2000萬元。另有部分買方鎖定2000萬元內的透天產品，主要是在地客仍重視「有土斯有財」，同時考量更大使用空間與車庫設計。

台慶不動產九份子宜興加盟店店東謝興議指出，該區房價在2022年漲幅最為明顯，屋齡5年內大樓大樓單價自20萬元攀升至26~28萬元，2023年則進入持平緩漲，落在26~30萬元，2024年第3季前單價一度達到30~35萬元。

不過近期市場修正，現階段回落至27~29萬元，等於回到2年前水準，跌幅約1~1.5成。林品承表示，這段時間對剛性需求買方而言，是進場佈局的好時機。

▲台慶不動產九份子宜興加盟店店長林品承(右)、台慶不動產九份子宜興加盟店店東謝興議(左)表示，9月後「新青安」申貸不占用《銀行法》限額，買方信心逐漸回升。（圖／台慶不動產九份子宜興加盟店提供）

近期房市買氣受《平均地權條例》、限貸令及央行房貸利率調升影響，謝興議指出，今年初九份子一度出現價量齊跌，不少物件延長去化期。不過，隨行政院拍板宣布9月起，「新青安」申貸不占用《銀行法》限額，買方信心逐漸回升，市場買氣略有回溫。

謝興議指出，目前區域買盤仍以首購族與換屋族為主，自住比例偏高，投資短進短出的比例相對有限，市場結構穩健，未來生活機能逐步到位，加上自住買盤支撐，房市中長期仍具發展潛力。

