大雅地價飆百萬　新案價高中古屋補漲乏力





▲台中大雅房市近年受惠於中科效應與區域機能逐步成熟，成為科技新貴重要購屋區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中大雅房市近年受惠於中科效應與區域機能逐步成熟，成為科技新貴重要購屋區，其中上市建商皇普（2628）以約13億元購入大雅區「喜美超市大雅店」土地與建物，換算單價約119.6萬元，也再度將大雅推上房市話題版面。

有巢氏房屋台中大雅中清加盟店店東楊閔華表示：「該土地價高原因除了是商業用地外，還有就是大雅蛋黃區開發成熟，幾乎沒有土地釋出，該基地現有建物為超市，目前仍在營業中，明年即符合危老資格。」

實際觀察大雅市場，楊閔華說：「房價分歧明顯，預售案動輒5字頭，甚至有指標案突破6字頭，但中古大樓卻多落在每坪20~30萬元之間，20年以上屋齡的物件更常見成交千萬元總價帶。」

▲上市建商皇普（2628）以約13億元購入大雅區「喜美超市大雅店」土地與建物，換算單價約119.6萬元。（圖／資料照）

這種「新案高漲、中古停滯」的現象，讓許多購屋族認為中古產品應有補漲空間，但短期內卻受限於信用管制、買方預算等因素，交易動能不足。

▲有巢氏房屋台中大雅中清加盟店店東楊閔華認為，大雅腹地有限，新案供給不多，房價長線具備韌性。（圖／業者提供）

但楊閔華認為：「中科持續帶來大量就業人口，成為區域剛性需求主力。然而，由於透天產品已普遍站上1700至2000萬元，消費者轉向大樓市場。從近年交易來看，大樓確實逐漸取代透天，成為自住客首選。」

楊閔華說：「大雅位於台中市西北側，透過中清路、中山高、74號可快速串聯西屯、北屯與中科園區，通勤便利性成為建商評估的重要利基。」

▲大雅市場向來以在地需求與中科就業族群為主，外來買盤有限。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，楊閔華也說：「大雅腹地有限，新案供給不多，整體雖不若七期、北屯熱鬧，但受惠於中科就業人口穩定支撐，加上生活機能成熟，房價長線具備韌性。且市場向來以在地需求與中科就業族群為主，外來買盤有限，如何在價格與產品定位上找到平衡，將是未來建商能否站穩腳步的關鍵。」

