台積電跌30元至1405　台股跌近290點失守2萬7

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以26999.82點開出，指數大跌212.13點，跌幅0.78％。開盤不到3分鐘下跌286.5點至26925.45點，失守2萬7000點大關。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1410元，跌幅1.74％，隨後跌勢擴大至跌30元報1405元；鴻海（2317）下跌3.5元至225元；聯發科（2454）上漲5元至1330元；廣達（2382）下跌1.5元來到307元；長榮（2603）上漲0.5元至180.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌91.99點或0.2％，收在46602.98點；標準普爾500指數下跌25.69點或0.38％，收6714.59點；那斯達克指數下跌153.31點或0.67％，收在22788.36點；費城半導體指數下跌139.3點或2.06％，收6634.76點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46602.98
|▼91.99
|▼0.2%
|S&P500
|6714.59
|▼25.69
|▼0.38%
|NASDAQ
|22788.36
|▼153.31
|▼0.67%
|費城半導體指數
|6634.76
|▼139.3
|▼2.06%
資料來源：證交所
